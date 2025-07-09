Advertisement

صحة

لخفض الكوليسترول الضار.. إليكم أفضل وجبة فطور

Lebanon 24
09-07-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1388792-638876427637424609.png
Doc-P-1388792-638876427637424609.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعد ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الشائعة، وقد يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يُراقب بشكل صحيح.
Advertisement
 
لمكافحة الكوليسترول الضار، تلعب الألياف دورا مهما، لا سيما الألياف القابلة للذوبان مثل "بيتا غلوكان" الموجودة في الشوفان. وتتحول هذه الألياف إلى مادة هلامية داخل الأمعاء تمنع امتصاص الكوليسترول، ما يساعد في خفض مستوياته.
 
ويعتبر الشوفان خيارا مثاليا لوجبة الفطور، سواء منقوعا في الحليب البارد مع الفاكهة أو على شكل عصيدة دافئة في الشتاء، كما يمكن دمجه في وصفات صحية متنوعة. ويُتوفر الشوفان بأشكال متعددة، مثل الحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان، وكلها مفيدة للصحة.

وأكدت مؤسسة القلب البريطانية أن تناول 3 غرامات من الشوفان يوميا يساهم في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول، حيث يوفر وعاء عصيدة يحتوي على 40 غراما من الشوفان حوالي 1.4 غرام من "بيتا غلوكان". لذا يُنصح بتناول حصتين إلى 3 حصص من أطعمة الشوفان أو الشعير يوميا.

وإلى جانب تحسين صحة القلب، يرتبط تناول الألياف الكافية أيضا بخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ما يجعلها جزءا مهما من النظام الغذائي الصحي.

ومع ذلك، هناك نوع وراثي من البروتين الناقل للكوليسترول يسمى البروتين الدهني أ (Lp(a))، لا يتأثر بالنظام الغذائي أو بتناول الألياف مثل الشوفان والشعير، ويظل ارتفاعه مرتبطا بالوراثة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دواء جديد لخفض "الكوليسترول".. تعرفوا إلى مزاياه
lebanon 24
09/07/2025 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
5 وجبات فطور غنية بفيتامين C تمنحك نضارة وحيوية كل صباح
lebanon 24
09/07/2025 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لنظام غذائي صحيّ.. إليكم 20 وجبة خفيفة
lebanon 24
09/07/2025 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: وقف إطلاق النار تطور إيجابي ويجب الحفاظ عليه
lebanon 24
09/07/2025 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:18 | 2025-07-09
02:04 | 2025-07-09
23:00 | 2025-07-08
15:08 | 2025-07-08
12:18 | 2025-07-08
08:43 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24