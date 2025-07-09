أعراض غير واضحة لسرطان الدم.. ما هي؟

أفاد أطباء من منظمة سرطان ، أن الكدمات غير المبررة، ونزيف الأنف المتكرر، وضعف اللثة قد تكون من أولى علامات سرطان الدم.

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ووفقا لصحيفة 20minutos ، فإن سرطان الدم هو مجموعة من الأمراض السرطانية التي يتعطل فيها نخاع العظم، ويبدأ تكاثر غير منضبط لكريات الدم البيضاء غير الطبيعية. هذه الخلايا المتغيرة غير قادرة على حماية الجسم من العدوى، وتتراكم لتحل محل عناصر الدم السليمة تدريجيا، ما يعطل تكوين الدم الطبيعي وعمل الأعضاء.



ووفقا للخبراء، من الأعراض المميزة لسرطان الدم ظهور كدمات دون سبب واضح. وبخلاف الكدمات الدموية العادية التي تظهر بعد الإصابات، تتكون الكدمات في سرطان الدم بسبب اضطراب في نظام تخثر الدم. كما أن من بين العلامات المقلقة الأخرى نزيف متكرر من الأنف، ونزيف من اللثة، ووجود دم في البول والبراز، بالإضافة إلى غزارة في الشهرية لدى النساء.



ويشير الخبراء إلى أنه في بعض الحالات قد يدل نزيف الدماغ على سرطان الدم، ولكن هذا نادر جدا. (روسيا اليوم)