البصل.. كنز غذائي بفوائد مذهلة للجسم والصحة

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يُعدّ البصل من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن والمركّبات النباتية المفيدة، وله دور مهم في الوقاية من العديد من الأمراض ودعم الصحة العامة، ومن أبرز فوائده:1. تعزيز المناعةالبصل يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكيرسيتين (Quercetin) التي تساهم في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات.2. خفض ضغطيُعرف البصل بقدرته على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، خاصة عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي صحي.3. مكافحة السرطانتشير دراسات إلى أن المركّبات الكبريتية ومضادات الأكسدة الموجودة في البصل قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمعدة.4. تنظيم سكر الدمالبصل يحتوي على مركّبات تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يجعله مفيدًا لمرضى أو للوقاية من المرض.5. تحسين صحة القلبتناول البصل يقلل من مستوى الضار (LDL) ويرفع من الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.6. دعم صحة الجهاز الهضميالبصل غني بالألياف وخاصة الإينولين، وهو نوع من الألياف يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويساعد على الهضم ومنع الإمساك.7. خصائص مضادة للبكتيرياللبصل خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، وقد استُخدم تقليديًا للمساعدة في علاج التهابات الجهاز التنفسي والجلد.