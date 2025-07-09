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صحة
البصل.. كنز غذائي بفوائد مذهلة للجسم والصحة
Lebanon 24
09-07-2025
|
06:17
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يُعدّ البصل من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن والمركّبات النباتية المفيدة، وله دور مهم في الوقاية من العديد من الأمراض ودعم الصحة العامة، ومن أبرز فوائده:
1. تعزيز المناعة
البصل يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكيرسيتين (Quercetin) التي تساهم في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات.
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2. خفض ضغط
الدم
يُعرف البصل بقدرته على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع، خاصة عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي صحي.
3. مكافحة السرطان
تشير دراسات إلى أن المركّبات الكبريتية ومضادات الأكسدة الموجودة في البصل قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمعدة.
4. تنظيم سكر الدم
البصل يحتوي على مركّبات تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يجعله مفيدًا لمرضى
السكري
أو للوقاية من المرض.
5. تحسين صحة القلب
تناول البصل يقلل من مستوى
الكوليسترول
الضار (LDL) ويرفع من الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
6. دعم صحة الجهاز الهضمي
البصل غني بالألياف وخاصة الإينولين، وهو نوع من الألياف يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويساعد على الهضم ومنع الإمساك.
7. خصائص مضادة للبكتيريا
للبصل خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، وقد استُخدم تقليديًا للمساعدة في علاج التهابات الجهاز التنفسي والجلد.
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