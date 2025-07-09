الاستمرار في مضغ العلكة.. أخطر مما تتصور

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رغم أن مضغ العلكة يُعد عادة شائعة عند الكثيرين، سواء للتسلية أو لإنعاش النفس، فإن لهذه العادة أضرارًا قد لا يدركها البعض، خاصة عند الإفراط في استخدامها أو اختيار أنواع غير مناسبة.1. مشاكل في الفك والمفاصلالإفراط في مضغ العلكة قد يؤدي إلى تعب عضلات الفك، وقد يتسبب مع الوقت في ما يُعرف باضطراب المفصل الفكي الصدغي (TMJ)، وهو ما يسبب ألمًا وطرطقة عند فتح الفم أو مضغه.2. مشاكل في الجهاز الهضميعند مضغ العلكة، يبتلع الإنسان كميات من الهواء دون قصد، مما قد يسبب انتفاخ البطن والغازات. كما أن مضغ العلكة يحفّز إفراز العصارة المعدية، ما قد يسبب حرقة أو اضطرابًا في المعدة عند عدم تناول الطعام.3. تسوس الأسنان والمحليات الصناعيةالعلكة المحلاة بالسكر تساهم في تسوس الأسنان، لأنها توفر بيئة خصبة للبكتيريا. أما الأنواع الخالية من السكر، فهي غالبًا تحتوي على محليات صناعية مثل السوربيتول، والتي قد تسبب الإسهال والانتفاخ إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.4. الإدمان والعادات العصبيةبعض الأشخاص يدمنون على مضغ العلكة بشكل دائم، ما قد يؤثر على مظهرهم الاجتماعي، ويُعد نوعًا من السلوك العصبي أو القلق المزمن.