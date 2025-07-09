تناول السكريات في المشروبات أخطر من الأطعمة.. دراسة جديدة تكشف

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من يونغ (BYU) بالتعاون مع باحثين من مؤسسات ألمانية، أن تناول السكريات عبر المشروبات يعتبر أكثر ضرراً من تناولها من خلال الأطعمة مثل الفواكه أو الحبوب الكاملة.حللت الدراسة بيانات أكثر من نصف مليون شخص من قارات متعددة، وأظهرت أن استهلاك السكر من المشروبات والعصائر مرتبط بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بمرض من النوع الثاني، بحسب ما ذكر موقع "ذا هيل".أما السكر الموجود في الأطعمة فلم يرتبط بنفس التأثير السلبي، بل في بعض الحالات تبين أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالمرض.في هذا الشأن، قالت كارين ديلا كورتي، المؤلفة الرئيسية للدراسة وأستاذة علوم التغذية في جامعة (BYU)، إن هذه كانت أول دراسة تُظهر بوضوح علاقة "الجرعة والاستجابة" بين مصادر السكر المختلفة ومخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وأضافت ديلا كورتي: "تُبرز هذه النتائج السبب في أن شرب السكر، سواء من الصودا أو العصير، يُعد أكثر ضررًا للصحة من تناوله عبر الطعام".كما تابعت مؤلفة الدراسة: "تؤكد هذه الدراسة الحاجة إلى توصيات أكثر صرامة بشأن السكريات السائلة، مثل تلك الموجودة في المشروبات المحلّاة بالسكر وعصائر الفاكهة، نظرا لأنها تبدو مرتبطة بشكل ضار بالتمثيل الغذائي".وقالت: "بدلاً من إدانة جميع السكريات المضافة، قد يكون من الأفضل أن تأخذ الإرشادات الغذائية المستقبلية بعين الاعتبار الفروقات في تأثيرات السكر بحسب مصدره وشكله".وتشير الدراسة إلى أن السبب وراء التأثيرات السلبية الأكبر للمشروبات المحلّاة بالسكر قد يعود إلى اختلاف تأثيرها الأيضي (التمثيل الغذائي). وذكر الباحثون أن هذه المشروبات تحتوي على سكريات تسبب ارتفاعاً حاداً في مستويات الغلوكوز والإنسولين في مما يُربك عملية التمثيل الغذائي في الكبد ويتسبب في إرهاقه.ووفقا للدراسة، عند تناول جرعات عالية، يتحول الفركتوز إلى دهون في الكبد، ويرتبط تراكم الدهون باختلالات أيضية مثل مقاومة الإنسولين، التي تُسبب من النوع الثاني.في المقابل، فإن السكريات الموجودة في الفواكه ومنتجات الألبان أو الحبوب الكاملة لا تُرهق الكبد. إذ إن العناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف والدهون والبروتينات، تساهم في إبطاء استجابة الجسم للسكر في الدم الناتجة عن السكريات الغذائية.