تمارين رياضية مخصصة لشخصيتك.. كيف تختار الأنسب؟

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الآن، أصبح هذا الأمر واقعاً، وفق دراسة حديثة أجريت في .كشفت الدراسة عن وجود علاقة بين السمات النفسية للفرد وأنواع التمارين التي يفضلها، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير طرق تحفيزية مخصصة تساعد الناس على ممارسة النشاط البدني بما يتناسب مع طبيعتهم الشخصية.وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Frontiers in Psychology" وأجراها باحثون من جامعة كوليدج (UCL)، تبيّن أن السمات الشخصية تلعب دورا مؤثرا في نوع التمارين الرياضية التي يفضلها الأفراد، ومدى التزامهم بها، وتأثيرها على صحتهم النفسية والبدنية.وشملت الدراسة 132 مشاركا من خلفيات ومستويات لياقة مختلفة، وجرى تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى خضعت لبرنامج مدته 8 أسابيع شمل تمارين دراجات وقوة عضلية، والثانية لم تمارس نشاطا رياضيا.فيما قُيّمت شخصية المشاركين باستخدام نموذج "السمات الخمس الكبرى" (Big 5)، كما تم قياس مستويات اللياقة والتوتر لديهم قبل وبعد البرنامج.ومن أبرز النتائج التي توصلت إليه الدراسة الآتي:1- الأشخاص المنفتحونوبينت الدراسة أن الأشخاص المنفتحين استمتعوا بشكل خاص بالتمارين عالية الشدة مثل HIIT وركوب الدراجات بأقصى طاقة.2- العصبيونأما العصبيون ففضلوا التمارين القصيرة والمكثفة على الجهد ، كما فضّلوا ممارسة الرياضة دون مراقبة، وحققوا انخفاضا ملحوظًا في مستويات التوتر بعد البرنامج.3- الضميريونبينما الأشخاص "الضميريون" أو أصحاب الضمير أظهروا مستويات لياقة متوازنة ونشاطًا بدنيا عاما مرتفعا، لكن لم ترتبط سِمتهم بالاستمتاع بنوع محدد من التمارين، ما يشير إلى أنهم يمارسون الرياضة بدافع الفائدة الصحية أكثر من المتعة.بدورها، قالت الدكتورة فلامينيا رونكا، المؤلفة الرئيسية للدراسة إن "ربط التمارين بالسمات الشخصية قد يساعد الأفراد على اختيار الأنشطة التي يستمتعون بها، ما يزيد من احتمالية الالتزام بها على المدى الطويل".وأشار الباحثون إلى أن أهم ما يمكن للفرد القيام به لتحسين لياقته البدنية هو اختيار النشاط الذي يستمتع به، لأن ذلك يزيد من احتمالية الاستمرار فيه.