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صحة

دراسة: الشوفان يحاكي تأثير "أوزمبيك" في إنقاص الوزن وتحسين السكر دون آثار جانبية

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:48
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كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Nutrition أن أحد أنواع الألياف الموجودة بكثرة في الشوفان، يُدعى "بيتا غلوكان"، يمكن أن يُحفّز نفس التأثيرات الأيضية المفيدة التي تنتجها أدوية إنقاص الوزن مثل "أوزمبيك"، لكن بطريقة طبيعية ودون آثار جانبية أو تكلفة باهظة.
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وأوضح الباحث فرانك دوكا من جامعة أريزونا أن الفريق درس عدة أنواع من الألياف، ووجد أن "بيتا غلوكان" هو الأكثر فعالية في إنقاص الوزن وتحسين توازن الغلوكوز، إذ أظهر تأثيرًا واضحًا على ميكروبات الأمعاء، وإفراز هرمونات الشبع مثل GLP-1.

وفي تجربة على الفئران استمرت 18 أسبوعًا، تبين أن المجموعة التي تناولت نظامًا غذائيًا غنيًا بـ"بيتا غلوكان" اكتسبت وزناً أقل، واحتفظت بكتلة عضلية أكبر، كما حسّنت من حساسية الأنسولين ومستويات السكر.

وترتبط هذه النتائج بإنتاج حمض دهني يُدعى "الزبدات"، يُحفّز إفراز GLP-1، الهرمون المسؤول عن إرسال إشارات الشبع إلى الدماغ، وهو ما تحاكيه أدوية "أوزمبيك" بشكل صناعي.

يُذكر أن الشوفان والشعير يحتويان على أعلى تركيزات من "بيتا غلوكان"، بنسبة تصل إلى 5% لكل كوب من الحبوب الجافة، كما أن الطهي لا يقلل من فعاليتها.

هذه النتائج تسلط الضوء على دور النظام الغذائي الغني بالألياف الطبيعية في إدارة الوزن وتحسين الصحة الأيضية بطرق فعالة وآمنة.
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