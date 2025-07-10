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صحة

4 علامات تدلّ على تلف في الكبد.. إحذرها!

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:06
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حث طبيب على الانتباه إلى 4 علامات شائعة على وجود خلل في الكبد، والتي تستدعي توقف الشخص عما يفعله، وزيارة الطبيب.

وفي فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي قال الدكتور جوزيف سلهب إن أولى العلامات هي الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، ويتطلب ذلك الفحص فوراً، خاصةً إذا لم يُظهر الألم أيَّ علامات على التوقف. 
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وأضاف "قد يكون هذا بسبب التهاب الكبد نتيجة عدوى فيروسية، أو حتى التسمم الكحولي"، كما يمكن أن يكون الألم في هذا الموضع نتيجة حصوة في المرارة، لذا يتطلب الأمر فحصاً طبياً.

ووفق "سوري لايف"، العلامة الثانية بحسب الدكتور سلهب "الغثيان والقيء، وهما غالباً ما يكونان من الأعراض التي يتجاهلها الناس أو يغفلونها، ويعتبرانها تسمماً غذائياً أو أي شيء آخر". 

وقال الطبيب: "إذا لم تستطع الاحتفاظ بأي شيء في معدتك، وتفاقم الأمر بشكل خاص بعد ليلة من تعاطي الكحول"، عليك مراجعة الطبيب. 

أما العلامة الثالثة فهي ما أبدى الطبيب مخاوفه بشأنها، وهي "التورم والانتفاخ"، قائلاً: "قد يكون هذا بسبب تراكم السوائل، وهو ما يعرف بالاستسقاء. فعندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، يميل الجسم إلى تراكم السوائل في مناطق مثل البطن وحتى الساقين".

وتعتبر العلامة التحذيرية الرابعة واضحة، فهي "اليرقان واليرقان الصلبوي - أي اصفرار الجلد والعينين، وهي علامة على وجود خلل ما".

وأضاف سلهب "هذه علامة خطيرة جداً على تلف الكبد. يجب أن تدفع بالتأكيد إلى زيارة أقرب مقدم رعاية صحية. فهناك أسباب مختلفة لمشاكل الكبد وتلفه، تتطلب الفحص".
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