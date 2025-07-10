فوائد الإجاص الصحية والغذائية

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• تحسين عملية الهضم

• الوقاية من الإمساك

• تنظيم مستويات السكر في

• تقليل نسبة الضار

يُعد الإجاص من الفواكه اللذيذة والمنعشة التي يفضلها الكثير من الناس، ليس فقط لطعمها الحلو والمميز، بل أيضًا لفوائدها الصحية العديدة. تنتمي هذه الفاكهة إلى عائلة الوردية، وتُزرع في مناطق متعددة من العالم، وتتميز بقشرتها الرقيقة ولبّها العصيري الغني بالماء والألياف.1. غني بالأليافالإجاص يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين. هذه الألياف تساعد على:2. مفيد لصحة القلببفضل الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الإجاص، فهو يساعد على تقوية القلب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن احتواءه على البوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم.3. يدعم المناعةالإجاص يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد الجسم على مقاومة الأمراض، خاصة نزلات البرد والعدوى، ويقوي جهاز المناعة.4. مفيد للرجيم وإنقاص الوزنالإجاص قليل السعرات الحرارية، ويحتوي على كمية كبيرة من الماء، ما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن. كما أنه يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.5. يحسن صحة الجلدالفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الإجاص، مثل فيتامين C والنحاس، تلعب دورًا في تحسين مظهر البشرة، وزيادة نضارتها، وتأخير علامات التقدم في السن.6. يحافظ على صحة العظامالإجاص يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبورون، والتي تساهم في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.7. آمن للأطفال والحواملنظرًا لطبيعته اللطيفة وسهولة هضمه، يُعد الإجاص خيارًا ممتازًا للأطفال الصغار والحوامل، إذ يوفر لهم عناصر غذائية مفيدة دون التسبب في مشاكل هضمية.