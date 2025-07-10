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صحة

زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:00
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الرموش الطويلة والكثيفة تضيف سحرًا خاصًا إلى العينين وتزيد من جاذبية الوجه. وفي ظل التوجه نحو العناية الطبيعية، أصبحت الزيوت من أكثر الوسائل شيوعًا لتقوية الرموش وتحفيز نموّها. فهي غنية بالعناصر المغذية التي تساعد على ترميم الشعيرات ومنع تساقطها.
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أشهر الزيوت لتطويل الرموش

1. زيت الخروع

يُعد من أشهر الزيوت المستخدمة لتكثيف وتطويل الرموش. يحتوي على أحماض دهنية وفيتامينات تغذي بصيلات الشعر وتحفّز نموّها.

2. زيت جوز الهند

غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويتميز بقدرته على ترطيب الرموش وتقويتها، مما يقلل من تكسرها.

3. زيت اللوز الحلو

يحتوي على فيتامين E والمغنيسيوم، مما يعزز من صحة الرموش ويمنحها لمعانًا طبيعيًا.

4. زيت الأرغان

يُعرف بـ”الذهب السائل”، ويتميز بخصائصه المرطبة والمقوية، ما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على رموش صحية وطويلة.

5. زيت فيتامين E

يمكن استخدامه بمفرده أو إضافته إلى زيوت أخرى، وهو فعال في تعزيز نمو الرموش وتقليل تساقطها.
 
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