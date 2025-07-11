للرجال والنساء.. هذه هي أعراض ارتفاع هرمون الحليب في الدم!

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فرط برولاكتين هو اضطراب يحدث عندما تنتج الغدة النخامية مستويات مرتفعة من هرمون البرولاكتين، المعروف بـ"هرمون الحليب"، في مجرى الدم، ما قد يؤدي إلى أعراض صحية ملحوظة لدى كل من النساء والرجال.وبحسب ما أوردته ، فإن الغدة النخامية، وهي غدة صغيرة بحجم حبة البازلاء تقع أسفل الدماغ مباشرة، تحتوي على خلايا تُعرف بـ"اللاكتوتروف"، وهي المسؤولة عن إنتاج هرمون البرولاكتين المحفّز لعملية الرضاعة. وتعد أورام البرولاكتين أحد أكثر الأسباب شيوعًا لفرط إفرازه، وتُصيب النساء دون سن الخمسين بنسبة أعلى مقارنة بالرجال أو النساء بعد انقطاع الطمث.أما موقع MedlinePlus التابع للمكتبة الوطنية الأميركية للطب، فأشار إلى أن فحص مستويات البرولاكتين قد يُطلب في حال ظهور أعراض يُحتمل أن تكون ناجمة عن ارتفاع هذا الهرمون، مع اختلاف الأعراض بين الجنسين.- اضطرابات في الشهرية (عدم انتظام أو انقطاع كامل).- إنتاج حليب في الثدي رغم عدم الحمل أو الرضاعة.- إفرازات من الحلمة.- العقم.وتعتمد شدة الأعراض على ما إذا كانت المرأة قد دخلت مرحلة انقطاع الطمث.- إفرازات من الثدي.- ضعف جنسي.- تضخم في حجم الثديين.- انخفاض في الرغبة الجنسية.- تراجع في كثافة شعر الوجه والجسم.وفي حال كان السبب ورمًا برولاكتينيًا، قد تظهر أعراض إضافية نتيجة ضغط الورم على الأنسجة المجاورة داخل الدماغ، مثل:- صداع متكرر.- تغيرات في الرؤية بسبب الضغط على العصب البصري.- انخفاض في إفراز باقي هرمونات الغدة النخامية، مثل هرمونات الغدة الدرقية أو الكورتيزول.- أورام الغدة النخامية.- أمراض في منطقة تحت المهاد (الهايبوثالاموس).- قصور الغدة الدرقية.- أمراض الكبد (مثل التليف).- أمراض الكلى.- متلازمة تكيس المبايض لدى النساء.- تناول أدوية معيّنة.- التوتر، المجهود البدني، أو النشاط الجنسي قد يسببون ارتفاعًا مؤقتًا.ويشدد الأطباء على أهمية التقييم الفردي لكل حالة بناءً على الأعراض والسجل الطبي، وقد يتطلب التشخيص إجراء اختبارات دم وتصوير للدماغ لتحديد السبب بدقة ووضع خطة العلاج المناسبة.