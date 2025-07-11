Advertisement

صحة

الرقم السحري لتمارين الضغط.. كم تحتاج فعلاً لنتائج ملحوظة؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1390065-638878677757847121.jpg
Doc-P-1390065-638878677757847121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُجمع المدربون على أن تمارين الضغط من أفضل التمارين البسيطة والمجانية التي يمكن للجميع القيام بها في أي مكان، دون الحاجة لمعدات. لكن ما هو عدد التكرارات المثالي الذي يمكن أن يعطي نتائج فعلية؟ وهل الكمية أهم من الأداء؟
Advertisement

بداية ذكية وأداء دقيق

بحسب تقرير نشرته Times of India، فإن البدء بـ10 إلى 20 تكراراً يومياً، ثم الزيادة تدريجياً حتى 50 إلى 100 تمرين يومياً (مقسّمة على مجموعات)، يُعد نهجاً فعالاً.
لكن الأهم من العدد هو الشكل الصحيح للتنفيذ، إذ أن التمارين الخاطئة لا تبني العضلات، بل تخلق عادات سيئة وتؤدي للإجهاد دون فائدة. لذلك، تأكد من الالتزام بالحركة الكاملة والسلسة لكل تمرين.

فوائد متعددة لتمارين الضغط

عند أدائها باستمرار وبشكل سليم، تُقدم تمارين الضغط فوائد كبيرة، منها:

- تقوية الجزء العلوي من الجسم

- تحسين وضعية الجسم وثبات الجذع

- تقوية الذراعين والكتفين والصدر

- المساهمة في تحسين الوزن وتحديد العضلات


لكن هذه الفوائد لا تأتي بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى الاستمرارية والمثابرة.

تطور النتائج بمرور الوقت

- الأسبوع الأول: من الطبيعي الشعور بألم في الذراعين والصدر والكتفين وهو علامة على تكيّف الجسم.

- الأسبوع الثاني والثالث: تبدأ الحركات بالاستقرار، وتظهر مؤشرات على تحسّن شكل العضلات ووضعية الجسم.

- الأسبوع الرابع: مع تنويع التمارين وزيادة التكرارات تدريجياً، يمكن ملاحظة فرق واضح في شكل الذراعين والصدر، إلى جانب الشعور بالخفة في المهام اليومية مثل حمل الأغراض.


تنويع التمارين ضروري

القيام بنفس تمرين الضغط يومياً يُشبه تناول نفس الطعام كل يوم. تشعر العضلات بالملل وتتوقف عن التطور.
لذلك، من المهم تغيير وضع اليد، رفع القدمين، أو تعديل سرعة الأداء لتحفيز مجموعات عضلية جديدة باستمرار.

لا تهمل أيام الراحة

العضلات تحتاج إلى وقت للتعافي والنمو. لذلك، من الضروري إدخال يوم راحة أسبوعياً، أو تخفيف التمارين في بعض الأيام، لأن الاستشفاء هو الوقت الذي تحدث فيه النتائج، وليس التمرين نفسه.

مؤشرات النجاح

النجاح لا يُقاس فقط بعدد التكرارات، بل أيضًا من خلال:

- تغيّر شكل الجسم

- تحسّن أداء المهام اليومية

- تقليل التعب أثناء التمرين

- تطوّر التحكم بالحركة


الرقم السحري؟

لا يوجد رقم واحد يناسب الجميع، ولكن الانطلاق من 20 إلى 30 تكراراً يوميًا بشكل دقيق، ثم زيادة العدد أسبوعيًا، يحقق نتائج مرضية خلال شهر.
التنوع، الأداء السليم، والالتزام هم مفاتيح النجاح، بغضّ النظر عن الرقم.
مواضيع ذات صلة
كم بلدية فازت بالتزكية في بعلبك الهرمل؟ إليكم الرقم
lebanon 24
12/07/2025 11:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحل السحري" بين القضاة
lebanon 24
12/07/2025 11:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم
lebanon 24
12/07/2025 11:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تمارين رياضية مخصصة لشخصيتك.. كيف تختار الأنسب؟
lebanon 24
12/07/2025 11:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:18 | 2025-07-12
03:05 | 2025-07-12
02:26 | 2025-07-12
01:36 | 2025-07-12
16:00 | 2025-07-11
16:00 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24