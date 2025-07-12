الكفير.. مشروب صحي أم مبالغة في الترويج؟

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يُعرف الكفير بأنه مشروب مخمّر غني بالبروبيوتيك والعناصر الغذائية، ويحظى بشعبية متزايدة لفوائده المرتبطة بصحة الجهاز الهضمي والمناعة. ورغم اعتباره بديلاً للزبادي، إلا أن تأثيراته قد تتجاوز ذلك.الكفير مشروب تقليدي نشأ في منطقة القوقاز، ويُحضّر بتخمير الحليب (أو بدائله) باستخدام "حبوب الكفير"، وهي مستعمرات من البكتيريا والخمائر. ينتج عن التخمير مشروب حامضي غني بالبروبيوتيك، يتنوع بين كفير الحليب، الماء، وجوز .- الهضم: يعزز توازن الميكروبيوم ويخفف أعراض القولون العصبي.- المناعة: يدعم إنتاج الأجسام المضادة ويحتوي على فيتامين B12.- : يساهم في ضبط مستويات السكر وتحسين المؤشرات الأيضية.- العظام: غني بالكالسيوم وفيتامين K2 الذي يدعم كثافة العظام.- المزاج: يساعد على تحسين الحالة النفسية عبر تأثيره على "محور الأمعاء-الدماغ".وهو حتمًا مناسب لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، لكنه قد لا يُناسب أصحاب المناعة الضعيفة أو من لديهم حساسية شديدة للحليب. ويمكن أن يسبب بعض الأعراض الهضمية في البداية.إذا الكفير ليس مشروبًا سحريًا، لكنه إضافة فعالة لنظام غذائي متوازن، خاصة لمن يبحثون عن دعم طبيعي للهضم والمناعة والمزاج، شرط تناوله باعتدال ومع استشارة طبية عند الحاجة.