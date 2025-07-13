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صحة

الكرز.. فاكهة طبيعية تعزز صحتك بعدة فوائد مذهلة

Lebanon 24
13-07-2025 | 01:00
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الكرز هو فاكهة صغيرة الحجم تتميز بلونها الأحمر الزاهي ونكهتها الحلوة والمنعشة، وهو من الفواكه التي لا تقتصر فوائدها على الطعم اللذيذ فحسب، بل يمتلك العديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا لنظام غذائي صحي ومتوازن.
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1. غني بمضادات الأكسدة

الكرز يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين والكاتشين، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، وتقليل الالتهابات، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

2. تحسين جودة النوم

يحتوي الكرز، وخاصة الكرز الحامض، على الميلاتونين الطبيعي، وهو هرمون ينظم دورة النوم، لذلك يساعد تناول الكرز أو عصيره على تحسين جودة النوم ومكافحة الأرق.

3. دعم صحة القلب

الألياف والبوتاسيوم الموجودان في الكرز يساهمان في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

4. تقليل التهابات وآلام العضلات

الكرز يستخدم كمضاد طبيعي للالتهابات، وقد أظهرت الدراسات أن تناوله يساعد في تقليل آلام العضلات بعد التمارين الرياضية، ويخفف من أعراض التهاب المفاصل.

5. تحسين الهضم

الألياف الغذائية في الكرز تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

6. تقوية جهاز المناعة

الكرز يحتوي على فيتامين C الذي يعزز من مناعة الجسم ويساعد في مكافحة الأمراض والعدوى.
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