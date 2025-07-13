علاجات طبيعية قد تخلصك من حصوات الكلى.. تعرفوا عليها

حصوات الكلى هي عبارة عن أجسام صلبة تتكون من معادن وأملاح في البول، وتتشكل داخل الكليتين نتيجة تراكم مواد كيميائية معينة في البول.



إلا أن هناك 4 أنواع من حصوات الكلى هي أكسالات الكالسيوم، وحمض اليوريك، والستروفيت، والسيستين.

Advertisement

وحسب هيئة في ، تساهم بعض الحالات الطبية، بما في ذلك قلة شرب السوائل، في تكون حصوات الكلى.



مع ذلك، بيّنت الهيئة أن "معظم حصوات الكلى صغيرة الحجم بحيث تخرج مع البول، ويمكن علاجها على الأرجح".



فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي يمكن تجربتها:



- شرب الماء

تُشير العديد من الدراسات إلى أن الأول لتمرير حصوات الكلى أو الوقاية منها هو شرب الكثير من السوائل. وقد يشمل ذلك شرب الماء العادي، أو ماء جوز ، أو الشاي المُنكّه بالأعشاب الذي يخفف تركيز .



- الحمضيات

يمكن لتناول الفواكه التي تحتوي على الحمضيات، مثل الليمون، أن يفتّت حصوات الكلى الصغيرة.



- خل التفاح

اشرب كوباً من خل التفاح يومياً لإذابة حصوات أكسالات الكالسيوم في الكليتين. إذ يعمل هذا المكون كالسحر بفضل حمض الأسكوربيك الموجود في الحمضيات.



- الشاي

عموماً تعتبر أنواع الشاي العشبية لطيفة على المعدة، ولها فوائد صحية عديدة. مع ذلك، فإن شاي ذيل الحصان خاصة يتميز بخصائص تحفز تدفق البول مع تقليل تكون البلورات.



وشاي ذيل الحصان مصنوع من نبات ذيل الحصان المجفف.



- مرق الفاصولياء

يعد مرق الفاصولياء علاجاً تقليدياً لتمرير حصوات الكلى أو الوقاية منها. كما يُعتقد أنه يبطئ تكون الحصوات ويسهل مرورها.