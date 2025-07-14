ما هي أضرار تناول الأطعمة المقلية؟

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تُعدّ الأطعمة المقلية من أكثر الأطعمة شيوعًا في حياتنا اليومية، نظرًا لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها. لكن رغم ذلك، فإن تناولها بشكل متكرر يشكّل خطرًا على الصحة، خاصة إذا كانت مقلية بزيوت غير صحية أو أُعيد استخدامها أكثر من مرة.1. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلبالمقالي تحتوي على دهون مشبعة ودهون متحوّلة (Trans fats)، والتي ترفع نسبة الضار (LDL) وتخفض الكولسترول الجيد (HDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.2. السمنة وزيادة الوزنالأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية والدهون، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند تناولها بانتظام، خاصة إذا كانت جزءًا من نمط حياة غير صحي.3. مشاكل في الجهاز الهضميالمقالي تكون عادةً ثقيلة على المعدة، وقد تؤدي إلى مشاكل مثل:عسر الهضمالانتفاخالحموضةالإمساك4. احتمالية الإصابة بالسرطانعند قلي الطعام بدرجات حرارة عالية، خاصة لمرات متكررة، تتكوّن مواد كيميائية ضارة مثل الأكريلاميد، وهي مادة يُعتقد أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.5. التأثير السلبي على الكبدالإكثار من تناول المقالي قد يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، مما يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويؤثر على وظائف الكبد على المدى البعيد.6. رفع خطر الإصابة بالسكريتشير دراسات إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية قد يؤدي إلى زيادة مقاومة الإنسولين، وبالتالي زيادة احتمال الإصابة بمرض من النوع الثاني.