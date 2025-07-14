طبيب يكشف: 10 أطعمة يومية تقوي أمعاءك وتحسن الهضم!

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تُعد صحة الأمعاء مفتاحاً أساسياً لوظائف الجسم، ويؤكد خبراء، منهم طبيب من ، أن تعزيز الميكروبيوم المعوي يبدأ من اختيار الطعام المناسب، وخاصة الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والبريبايوتيك.إليك 10 أطعمة تعزز صحة جهازك الهضمي بشكل طبيعي:1. الثوم: يحتوي على فركتو أوليغوساكاريد الذي يزيد نمو البروبيوتيك بنسبة 4%.2. الهليون: غني بالإينولين والفلافونويد، ويدعم نمو البكتيريا الجيدة.3. البصل: يُغيّر تركيبة ميكروبات الأمعاء ويُعزز إنتاج المستقلبات المفيدة.4. جذور الهندباء البرية: تحسّن الهضم وتُخفّض خطر ، بفضل غناها بالإينولين.5. الموز: يحتوي على كربوهيدرات غير قابلة للهضم تعمل كبريبايوتيك.6. الشوفان: يُعزّز تخليق الأحماض الدهنية المفيدة ويُخفض .7. بذور الكتان: تزيد من مستويات بكتيريا البروبيوتيك النافعة.8. التفاح: يعزز نمو بكتيريا اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم المفيدة.9. الهندباء الخضراء: غنية بالألياف البريبايوتيكية وتُقلل نمو البكتيريا الضارة.10. الخرشوف: يحتوي على الإينولين ويعزز نمو البروبيوتيك في القولون.الطعام هو الدواء الأول لصحة الأمعاء—ابدأ بإضافة هذه الأطعمة إلى نظامك اليومي لتحسين الهضم وتعزيز المناعة.