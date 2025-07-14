طبيب يكشف: 10 أطعمة يومية تقوي أمعاءك وتحسن الهضم!

تُعد صحة الأمعاء مفتاحاً أساسياً لوظائف الجسم، ويؤكد خبراء، منهم طبيب من جامعة هارفارد
، أن تعزيز الميكروبيوم المعوي يبدأ من اختيار الطعام المناسب، وخاصة الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والبريبايوتيك.
إليك 10 أطعمة تعزز صحة جهازك الهضمي بشكل طبيعي:
1. الثوم: يحتوي على فركتو أوليغوساكاريد الذي يزيد نمو البروبيوتيك بنسبة 4%.
2. الهليون: غني بالإينولين والفلافونويد، ويدعم نمو البكتيريا الجيدة.
3. البصل: يُغيّر تركيبة ميكروبات الأمعاء ويُعزز إنتاج المستقلبات المفيدة.
4. جذور الهندباء البرية: تحسّن الهضم وتُخفّض خطر أمراض الجهاز الهضمي
، بفضل غناها بالإينولين.
5. الموز: يحتوي على كربوهيدرات غير قابلة للهضم تعمل كبريبايوتيك.
6. الشوفان: يُعزّز تخليق الأحماض الدهنية المفيدة ويُخفض الكوليسترول
.
7. بذور الكتان: تزيد من مستويات بكتيريا البروبيوتيك النافعة.
8. التفاح: يعزز نمو بكتيريا اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم المفيدة.
9. الهندباء الخضراء: غنية بالألياف البريبايوتيكية وتُقلل نمو البكتيريا الضارة.
10. الخرشوف: يحتوي على الإينولين ويعزز نمو البروبيوتيك في القولون.
الطعام هو الدواء الأول لصحة الأمعاء—ابدأ بإضافة هذه الأطعمة إلى نظامك اليومي لتحسين الهضم وتعزيز المناعة.