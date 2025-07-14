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صحة

طبيب يكشف: 10 أطعمة يومية تقوي أمعاءك وتحسن الهضم!

Lebanon 24
14-07-2025 | 14:00
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تُعد صحة الأمعاء مفتاحاً أساسياً لوظائف الجسم، ويؤكد خبراء، منهم طبيب من جامعة هارفارد، أن تعزيز الميكروبيوم المعوي يبدأ من اختيار الطعام المناسب، وخاصة الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والبريبايوتيك.
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إليك 10 أطعمة تعزز صحة جهازك الهضمي بشكل طبيعي:

1. الثوم: يحتوي على فركتو أوليغوساكاريد الذي يزيد نمو البروبيوتيك بنسبة 4%.


2. الهليون: غني بالإينولين والفلافونويد، ويدعم نمو البكتيريا الجيدة.


3. البصل: يُغيّر تركيبة ميكروبات الأمعاء ويُعزز إنتاج المستقلبات المفيدة.


4. جذور الهندباء البرية: تحسّن الهضم وتُخفّض خطر أمراض الجهاز الهضمي، بفضل غناها بالإينولين.


5. الموز: يحتوي على كربوهيدرات غير قابلة للهضم تعمل كبريبايوتيك.


6. الشوفان: يُعزّز تخليق الأحماض الدهنية المفيدة ويُخفض الكوليسترول.


7. بذور الكتان: تزيد من مستويات بكتيريا البروبيوتيك النافعة.


8. التفاح: يعزز نمو بكتيريا اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم المفيدة.


9. الهندباء الخضراء: غنية بالألياف البريبايوتيكية وتُقلل نمو البكتيريا الضارة.


10. الخرشوف: يحتوي على الإينولين ويعزز نمو البروبيوتيك في القولون.


الطعام هو الدواء الأول لصحة الأمعاء—ابدأ بإضافة هذه الأطعمة إلى نظامك اليومي لتحسين الهضم وتعزيز المناعة.

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