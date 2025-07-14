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صحة
أطعمة تُرطّب البشرة وتعزّز نضارتها من الداخل.. تعرفي عليها
Lebanon 24
14-07-2025
|
16:00
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العناية بالبشرة لا تقتصر على المستحضرات الخارجية، بل تبدأ من الداخل، إذ يلعب
النظام الغذائي
دوراً أساسياً في ترطيب الجلد وتعزيز صحّته. فاختيار الأطعمة المناسبة يُساعد على تجديد الخلايا، تقوية الحاجز الواقي، وحمايتها من الأضرار البيئية. إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على رطوبة البشرة:
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- الأفوكادو: غني بالدهون الصحيّة، وفيتاميني C وE الضروريين لإنتاج الكولاجين. تناوله يُحسّن مرونة البشرة ويحميها من الجفاف.
- البطاطا الحلوة: مصدر ممتاز للفيتامين A والبيتا كاروتين، تُساعد على توحيد لون البشرة، تأخير التجاعيد، وتقليل البقع الداكنة.
- سمك السالمون البري: يحتوي على نسبة عالية من أحماض
أوميغا
3 التي تُرطّب البشرة وتُخفف الالتهابات، كما تحمي من أضرار الشمس.
-
الجوز
: يُوفّر أحماض أوميغا 3، الزنك، والفيتامين E، وكلها مكونات تُعزّز ترطيب الجلد وتحفّز إنتاج الكولاجين.
- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على كاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تدعم ترطيب البشرة وتحافظ على مرونتها.
الدمج بين هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن يُشكّل خطوة أساسية للحصول على بشرة صحية، ناعمة ومشرقة من الداخل قبل الخارج.
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