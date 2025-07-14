Advertisement

صحة

أطعمة تُرطّب البشرة وتعزّز نضارتها من الداخل.. تعرفي عليها

Lebanon 24
14-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1391313-638881245031205942.jpeg
Doc-P-1391313-638881245031205942.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
العناية بالبشرة لا تقتصر على المستحضرات الخارجية، بل تبدأ من الداخل، إذ يلعب النظام الغذائي دوراً أساسياً في ترطيب الجلد وتعزيز صحّته. فاختيار الأطعمة المناسبة يُساعد على تجديد الخلايا، تقوية الحاجز الواقي، وحمايتها من الأضرار البيئية. إليك أبرز الأطعمة التي تحافظ على رطوبة البشرة:
Advertisement

- الأفوكادو: غني بالدهون الصحيّة، وفيتاميني C وE الضروريين لإنتاج الكولاجين. تناوله يُحسّن مرونة البشرة ويحميها من الجفاف.

- البطاطا الحلوة: مصدر ممتاز للفيتامين A والبيتا كاروتين، تُساعد على توحيد لون البشرة، تأخير التجاعيد، وتقليل البقع الداكنة.

- سمك السالمون البري: يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 التي تُرطّب البشرة وتُخفف الالتهابات، كما تحمي من أضرار الشمس.

- الجوز: يُوفّر أحماض أوميغا 3، الزنك، والفيتامين E، وكلها مكونات تُعزّز ترطيب الجلد وتحفّز إنتاج الكولاجين.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على كاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تدعم ترطيب البشرة وتحافظ على مرونتها.


الدمج بين هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن يُشكّل خطوة أساسية للحصول على بشرة صحية، ناعمة ومشرقة من الداخل قبل الخارج.
مواضيع ذات صلة
أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها
lebanon 24
15/07/2025 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
3 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول.. تعرفوا عليها
lebanon 24
15/07/2025 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أقنعة منزليّة تمدّ البشرة الجافة بما تحتاجه من ترطيب
lebanon 24
15/07/2025 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل 5 أطعمة تخفف أعراض التهاب المفاصل.. تعرفوا عليها
lebanon 24
15/07/2025 01:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-07-14
14:00 | 2025-07-14
10:46 | 2025-07-14
08:30 | 2025-07-14
06:02 | 2025-07-14
04:54 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24