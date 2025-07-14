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صحة
فيتامين D قد يُبطئ الشيخوخة عبر حماية التيلوميرات.. لكن الحذر واجب
Lebanon 24
14-07-2025
|
23:00
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أشارت دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين D قد تساعد في إبطاء تقصّر التيلوميرات، وهي نهايات الكروموسومات التي تقصر مع تقدم العمر وتُعد من علامات الشيخوخة الخلوية. ونُشرت الدراسة في دورية Scientific American، وسط تحفظات علمية على مدى تأثير هذه النتائج على الصحة العامة.
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قالت الباحثة الرئيسية جوان مانسون، أستاذة الطب بجامعة هارفارد، إن مكملات فيتامين D أظهرت سابقاً فوائد في بعض الحالات مثل أمراض المناعة الذاتية والسرطان المتقدم، وهو ما يمكن أن يفسر تأثيرها الوقائي ضد أمراض الشيخوخة. وأشارت إلى أن الفيتامين يُقلل من الالتهابات، مما قد يساهم في حماية الخلايا.
من جهته
، أوضح الباحث الأول في الدراسة، هايدونغ تشو من
كلية الطب
بجامعة
أوغوستا
، أن فيتامين D أظهر قدرة على إبطاء قِصر التيلوميرات خلال فترة امتدت لأربع سنوات. لكن بعض الخبراء، مثل ماري أرمانيوس من
جامعة جونز هوبكنز
، حذروا من أن التغيرات كانت ضمن المعدل الطبيعي ولا تعني بالضرورة فرقاً صحياً كبيراً.
كما أشارت دراسة أخرى في
بريطانيا
إلى أن المستويات العالية جداً من فيتامين D قد تكون مرتبطة بتيلوميرات أقصر، ما يُظهر أن الإفراط في تناول المكملات قد يكون ضاراً.
خلصت مانسون إلى أن التوصية بتناول فيتامين D لا يجب أن تكون شاملة، بل تُوجّه فقط لمجموعات معينة عرضة لخطر الشيخوخة المبكرة أو الأمراض المرتبطة بها، فيما يواصل الباحثون تحليل بيانات إضافية لفهم أعمق لتأثير الفيتامين على شيخوخة الخلايا.
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