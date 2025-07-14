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صحة

السيلينيوم للنساء: الفوائد والمصادر وأهميته الصحية

Lebanon 24
14-07-2025 | 23:00
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السيلينيوم هو معدن أساسي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة، ويلعب دوراً محورياً في دعم جهاز المناعة، وتنظيم وظائف الغدة الدرقية، ومكافحة الأكسدة.

أهم فوائد السيلينيوم:

- تقوية المناعة: يعزز مناعة الجسم ويقلل الالتهاب عبر خصائصه المضادة للأكسدة.
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- صحة الغدة الدرقية: يساعد في تحويل هرمونات الغدة الدرقية إلى شكلها النشط.
- الوقاية من الإجهاض: انخفاضه مرتبط بزيادة خطر الإجهاض.
- مكافحة الشيخوخة والسرطان: يخفف من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراضًا مزمنة كالقلب والزهايمر والسرطان.
- تفتيح البشرة: يدخل في تركيب بعض كريمات التفتيح، ويُستخدم لعلاج مشاكل البشرة.
- دعم الخصوبة: ضروري لصحة الجهاز التناسلي لدى النساء والرجال.


أهم مصادر السيلينيوم:

مصادر حيوانية:

- الأسماك (السلمون، التونة، القد)
- اللحوم (خصوصاً كبد العجل)
- الدجاج والديك الرومي
- البيض


مصادر نباتية:

- الجوز البرازيلي: أغنى مصدر، حبة واحدة تكفي احتياجك اليومي
- البقوليات (العدس، الحمص)
- الفطر
- الحبوب الكاملة (القمح الكامل، الشوفان)
- الخضراوات (البروكلي، الطماطم، البصل)
- خميرة البيرة

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تختلف نسبة السيلينيوم في النباتات حسب تركيزه في تربة الزراعة.



متى تحتاج المرأة مكملات السيلينيوم؟

عند وجود نقص غذائي، أو حالات مثل ضعف المناعة، مشاكل الغدة الدرقية، العقم، أو بعد استشارة الطبيب.
ولكن عليك التنبه سيدتي إلى أن تناول كميات زائدة من مكملات السيلينيوم دون إشراف طبي قد يكون ضاراً.
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