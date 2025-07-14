السيلينيوم للنساء: الفوائد والمصادر وأهميته الصحية

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السيلينيوم هو معدن أساسي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة، ويلعب دوراً محورياً في دعم جهاز المناعة، وتنظيم وظائف الغدة الدرقية، ومكافحة الأكسدة.- تقوية المناعة: يعزز مناعة الجسم ويقلل الالتهاب عبر خصائصه المضادة للأكسدة.- صحة الغدة الدرقية: يساعد في تحويل هرمونات الغدة الدرقية إلى شكلها النشط.- الوقاية من الإجهاض: انخفاضه مرتبط بزيادة خطر الإجهاض.- مكافحة الشيخوخة والسرطان: يخفف من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراضًا مزمنة كالقلب والزهايمر والسرطان.- تفتيح البشرة: يدخل في تركيب بعض كريمات التفتيح، ويُستخدم لعلاج مشاكل البشرة.- دعم الخصوبة: ضروري لصحة الجهاز التناسلي لدى النساء والرجال.- الأسماك (السلمون، التونة، القد)- اللحوم (خصوصاً كبد العجل)- الدجاج والديك- البيض- البرازيلي: أغنى مصدر، حبة واحدة تكفي احتياجك اليومي- البقوليات (العدس، الحمص)- الحبوب الكاملة (القمح الكامل، الشوفان)- الخضراوات (البروكلي، الطماطم، البصل)- خميرة البيرةوتجدر الإشارة هنا إلى أنه تختلف نسبة السيلينيوم في النباتات حسب تركيزه في تربة الزراعة.عند وجود نقص غذائي، أو حالات مثل ضعف المناعة، مشاكل الغدة الدرقية، العقم، أو بعد استشارة الطبيب.ولكن عليك التنبه سيدتي إلى أن تناول كميات زائدة من مكملات السيلينيوم دون إشراف طبي قد يكون ضاراً.