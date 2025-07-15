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صحة
دراسة تكشف ارتباطا محتملا بين البيض والألزهايمر
Lebanon 24
15-07-2025
|
10:50
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يواصل الباحثون في مجال التغذية والصحة العامة استكشاف العلاقة بين العادات الغذائية وصحة الدماغ، مع التركيز على دور الغذاء في الوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر.
وفي هذا السياق، تناولت دراسة علمية حديثة أحد المكونات الغذائية الشائعة في
النظام الغذائي
اليومي، بهدف التحقق من تأثيره المحتمل على الوظائف الإدراكية وخطر الإصابة باضطرابات الذاكرة.
وكشفت الدراسة أن تناول البيض بانتظام، بمعدل بيضتين أسبوعيا، يمكن أن يساهم في خفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وذلك بفضل احتواء البيض على مادة الكولين، وهي عنصر غذائي أساسي يدعم وظائف الدماغ والحفاظ على صحته مع التقدم في العمر. (روسيا اليوم)
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