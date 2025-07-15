أضرار الاستحمام بالماء الساخن على الجلد والصحة

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رغم أن الاستحمام بالماء الساخن يُعتبر مريحًا ومهدئًا للجسم، خاصة في الطقس البارد، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة والبشرة. إليك أبرز هذه الأضرار:1. جفاف الجلدالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، ما يؤدي إلى جفاف البشرة وتهيّجها، وقد يُفاقم حالات مثل الإكزيما أو الصدفية.2. ضعف الشعر وفروة الرأسغسل الشعر بالماء الساخن بشكل متكرر يؤدي إلى تقصف الأطراف، تساقط الشعر، وجفاف فروة الرأس، مما قد يسبب الحكة والقشرة.3. هبوط مفاجئ في ضغطالاستحمام بماء ساخن جدًا قد يؤدي إلى توسّع الأوعية الدموية بسرعة، ما قد يُسبب دوخة أو دوار، وحتى الإغماء في بعض الحالات، خاصة لكبار السن أو مرضى القلب.4. تفاقم بعضتعاني من حب الشباب أو التهابات جلدية، فإن الحرارة المرتفعة قد تُفاقم الالتهاب وتُهيّج الجلد أكثر.5. إجهاد الجسمرغم الشعور المبدئي بالاسترخاء، فإن التعرض للماء الساخن قد يُجهد القلب والجسم، ويُسبب خمولًا بدلًا من النشاط.