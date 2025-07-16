Advertisement

صحة

فوائد غير متوقعة للشوكولا

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1392173-638882546493205415.jpg
Doc-P-1392173-638882546493205415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار الدكتور رومان بريستانسكي خبير التغذية، إلى أن الكثيرين يعتقدون أن الشوكولا ضارة للجسم وللصحة العامة. لذلك، توضع أنظمة غذائية مختلفة وأساليب تقشفية للتخلي عن تناولها.
Advertisement
 
ووفقا له، للشوكولا فوائد، ومن المهم أخذ مكوناتها الطبيعية أي نسبة الكافيين في الاعتبار.

وقال: "تحتوي الشوكولا على المغنيسيوم والزنك. وهي مصدر جيد لاستخدامها بشكل طبيعي دون أي إضافات. بالطبع، للحصول على هذه المواد بشكل كامل، نحتاج إلى نظام غذائي متنوع، ليس فقط الشوكولاتة".

ووفقا له، يعاني الكثيرون من الذين يتوقفون عن تناول الحلويات صعوبات نفسية، لأن الجهاز العصبي لا يستطيع التكيف مع ذلك. وللأسف يمكن أن يستيقظ الشخص ليلا ويتوجه نحو الثلاجة. لذلك يجب تعديل النظام الغذائي وعدم استبعاد الحلويات بما فيها الشوكولاتة منه بصورة نهائية، بل تخفيض نسبتها وكميتها في النظام الغذائي.

واشار الخبير إلى أن الشوكولا الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70بالمئة غنية بالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقوية الأوعية الدموية. كما تحتوي الشوكولا على نسبة عالية من المغنيسيوم، الذي يفيد الجهاز العصبي، ويدعم العضلات، ويعزز النوم الجيد. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
فوائد غير متوقعة ومدهشة للكرز
lebanon 24
16/07/2025 12:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
lebanon 24
16/07/2025 12:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم العالمي للشوكولا.. دللي بشرتك به!
lebanon 24
16/07/2025 12:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فائدة غير متوقعة.. هذا ما تفعله "الخضروات الورقية" بالجسم
lebanon 24
16/07/2025 12:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-07-16
02:34 | 2025-07-16
02:30 | 2025-07-16
00:35 | 2025-07-16
23:00 | 2025-07-15
16:00 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24