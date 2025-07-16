دراسة تحذّر: المحليات الصناعية قد تعجّل ببلوغ الأطفال وتُحدث خللاً هرمونيًا

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كشفت دراسة جديدة عن صلة قوية بين استهلاك المحليات الصناعية وارتفاع خطر البلوغ المبكر لدى الأطفال، ما قد يترتب عليه آثار صحية دائمة. وتشير النتائج إلى أن الأطعمة والمشروبات اليومية التي تحتوي على محليات مثل الأسبارتام والسكرالوز وعرق السوس قد تعجّل ببدء البلوغ، خاصة عند الفتيات.الدراسة التي أجراها باحثون من مستشفى "وان فانغ" وجامعة تايبيه الطبية في تايوان، عُرضت في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في سان ، وحلّلت بيانات أكثر من 1400 مراهق، شُخِّص 481 منهم بحالة "البلوغ المبكر المركزي"، وهي اضطراب تبدأ فيه علامات البلوغ قبل سنه الطبيعي.وأظهرت النتائج أن استهلاك المحليات الشائعة له تأثيرات مختلفة حسب الجنس، حيث ارتبطت بعض الأنواع بزيادة احتمال البلوغ المبكر لدى الفتيات، مثل السكرالوز والسكريات المضافة وعرق السوس، بينما ارتبط السكرالوز بشكل خاص بالبلوغ المبكر لدى الأولاد. كما أوضحت الدراسة وجود علاقة بين الكمية المستهلكة وزيادة الخطر.وتوصل الباحثون إلى أن المحليات تؤثر على تنظيم الهرمونات وتوازن بكتيريا الأمعاء، ما يؤدي إلى اضطراب النمو الطبيعي. وأشار الدكتور يانغ إلى أن هذا الاكتشاف "يسلط الضوء على أثر العادات الغذائية الحديثة في التأثير على النمو والتطور الهرموني للأطفال".وتدعو هذه النتائج إلى إعادة النظر في تناول المحليات الصناعية، خصوصًا لدى الأطفال، وتحديث الإرشادات الغذائية لتفادي آثارها طويلة الأمد على الصحة الإنجابية والتمثيل الغذائي.