"لو رأينا ما بداخلها لهربنا"... متى ينبغي تغيير مراتب السرير؟

Advertisement

حثّ طبيب متخصص في النوم الناس على تغيير مراتبهم بانتظام، فبينما قد تبدو نظيفة من الخارج، يختلف الأمر من الداخل.وبينما ينصح خبراء بتغيير المرتبة كل 7 إلى 10 سنوات على أقصى تقدير، قال الخبير إدوارد إستيفيل: "يجب تغيير المرتبة كل 5 سنوات. فلو استطعنا رؤية ما بداخلها، لهربنا".ونبه إستيفيل إلى أننا "بحاجة لأن نولي هذا الأمر أهمية عندما يكون المكان الذي نقضي فيه معظم حياتنا".ووفق "سوري لايف"، يُعد الدكتور إدوارد إستيفيل، المولود في ، أحد أبرز المتخصصين في طب النوم في ، وله عدة كتب عن صحة النوم.وقال في نصائحه: "الحصول على مرتبة مناسبة ونظيفة لا ينبغي اعتباره رفاهية، بل هو أمر نحتاجه جميعاً لصحتنا الأساسية، مثل الحصول على قسط جيد من الراحة، وتجنب آلام الرقبة والظهر".وتابع "لهذا السبب يجب تغيير المراتب كل 5 سنوات على الأقل".وفي فيديو على تيك توك، لفت إستيفيل إلى إجراء هام عند شراء مرتبة جديدة، قائلاً: "يجب عليك البقاء 30 دقيقة على الأقل في المتجر. لا يحتاج الجميع إلى نفس الشيء، والاختيار السريع قد يكون مكلفاً".وأشار إستيفيل إلى دراسة حول جودة النوم ودور المرتبة، إذا كنتَ تعاني من آلام الظهر، فإن أفضل خيار لك هو مرتبة جيدة "متوسطة الصلابة"، والتي صُممت "لتوفير مزايا إضافية لمن يعانون من آلام أسفل الظهر غير المحددة".وأشارت الدراسة إلى أن "الأبحاث أثبتت بالفعل أن هذه المراتب تحسّن جودة النوم، وتقلل من خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر. كما تحسّن الأسرّة المزوّدة بخاصية التحكم النشط محاذاة العمود الفقري وجودة النوم".ووجدت الدراسات أن تنظيم درجة الحرارة باستخدام مراتب HHCM (عالية السعة الحرارية) يقلل من ارتفاع درجة حرارة الجلد القريبة على الظهر، ودرجة حرارة الجسم الأساسية.كما يعزز هذا النوع من المراتب زيادة نوم الموجة البطيئة، ويحسّن استمرارية النوم.