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صحة

تفاحة في اليوم... صحة تدوم!

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:00
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يُعد التفاح من أكثر الفواكه شعبيةً وانتشارًا في العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة. وقد قيل قديمًا: "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، وهذه المقولة تعكس القيمة الغذائية العالية لهذه الفاكهة.
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الفوائد الصحية للتفاح:

غني بالفيتامينات والمعادن:
يحتوي التفاح على مجموعة من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم، وفيتامين A المفيد للنظر. كما يحتوي على معادن كالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

مفيد للقلب:
التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُعرف باسم البكتين، والتي تساعد في خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة الجهاز الهضمي:
الألياف الموجودة في التفاح تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك، كما تساهم في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يساعد في إنقاص الوزن:
التفاح يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل كميات الطعام المتناولة.

يحمي من بعض الأمراض:
تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح، مثل الكيرسيتين، قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والسرطان.

أنواع التفاح واستخداماته:
يوجد أنواع متعددة من التفاح تختلف في اللون والطعم، مثل التفاح الأحمر، والأخضر، والأصفر. يمكن تناوله طازجًا أو استخدامه في العصائر، والحلويات، والسلطات، وحتى في بعض الأطباق المالحة.
 
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