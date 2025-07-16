فوائد صحية للحليب

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الحليب من أقدم المشروبات التي عرفها الإنسان، وهو غذاء متكامل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لنمو الجسم وتقوية العظام. ومنذ الطفولة نعتاد شرب الحليب لما له من فوائد كبيرة تعود بالنفع على صحتنا في مختلف مراحل العمر.فوائد الحليب:تقوية العظام والأسنان:يحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو العنصر الأساسي لبناء العظام والأسنان، ويقلل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام مع التقدم في السن.مصدر غني بالبروتين:يحتوي الحليب على بروتينات عالية الجودة تساعد في بناء العضلات والأنسجة، وتعزز من صحة الجسم .دعم الجهاز المناعي:الحليب يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين D وفيتامين A، وهي مهمة لتقوية جهاز المناعة، وزيادة مقاومة الجسم للأمراض.مفيد لصحة القلب:الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم قد يساعد في تقليل ضغط ، بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب.تحسين عملية الهضم:بعض أنواع الحليب مثل اللبن (الزبادي) تحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.أنواع الحليب:يوجد عدة أنواع من الحليب، مثل حليب البقر، وحليب الإبل، وحليب الماعز، كما توجد أنواع نباتية مثل حليب اللوز وحليب الصويا. ويمكن شرب الحليب كما هو، أو إضافته إلى الشاي والقهوة، أو استخدامه في صناعة الحلويات والطعام.