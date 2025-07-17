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صحة

سبب هرموني لارتفاع ضغط الدم.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة

Lebanon 24
17-07-2025 | 00:20
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يعد ارتفاع ضغط الدم أو ما يسمى بالقاتل الصامت لما يترتب عليه من مشاكل تهدد حياة الناس، مشكلة صحية تؤرق كثيرين حول العالم، وفي جديد الأمر، حذّرت دراسة حديثة من أن الأطباء غالبا ما يتغاضون عن سبب هرموني شائع لارتفاع الضغط.
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ويعاني نحو 30% من مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يزورون أخصائيي أمراض القلب، و14% من المرضى الذين يراجعون أطباء الرعاية الأولية من حالة تُعرف بـ"فرط الألدوستيرونية الأولية"، بحسب مجلة "الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي".

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن الكثير من هؤلاء المرضى لا يخضعون أبدا لتحليل دم للكشف عن هذه الحالة، والتي تتمثل في إفراز الغدتين الكظريتين لكميات مفرطة من هرمون "الألدوستيرون".
 
وأضاف الباحثون أن بعض المرضى يُجرى لهم الفحص بعد سنوات من تشخيصهم الأولي بارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وظهور مضاعفات صحية خطيرة بحلول ذلك الوقت.

وقالت الدكتورة غايل أدلر، اختصاصية الغدد الصماء في مستشفى "بريغهام آند وومينز" في بوسطن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "الأشخاص المصابون بفرط الألدوستيرونية الأولية يواجهون خطرا أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأساسي".

وأضافت أدلر في بيان صحافي: "من خلال فحص دم منخفض التكلفة، يمكننا تحديد عدد أكبر من المصابين بهذه الحالة، والتأكد من حصولهم على العلاج المناسب"، وفق ما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وذكر الباحثون في الدراسة أن هرمون الألدوستيرون يلعب دورا في تنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، لكن ارتفاع مستوياته قد يؤدي إلى فقدان الجسم للبوتاسيوم واحتباس المزيد من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لملاحظات إضافية في الدراسة، فإن الأشخاص المصابين بفرط الألدوستيرونية الأولية هم:

أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 2.6 مرة، وأكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بمعدل مرتين، وأكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بمعدل 3.5 مرات.

هذا فضلاً عن أنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 77%. (العربية) 
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