29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لتعويض نقص اليود.. إليكم الطريقة الأكثر فعالية
Lebanon 24
17-07-2025
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة
أولغا
ياتسيشينا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن استخدام ملح الطعام المعالج باليود هو الطريقة الأفضل والآمنة لمكافحة نقص اليود.
Advertisement
ووفقا لها، يُعدّ اليود مكونا هيكليا أساسيا لهرمونات الغدة الدرقية، التي تضمن النمو السليم لجسم الإنسان وأداءه الوظيفي. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من ملياري شخص في العالم من نقص اليود.
وقالت: "يُعدّ استخدام الملح المعالج باليود طريقة سهلة واقتصادية لتعويض نقص اليود في الجسم، كما أنها وسيلة مثالية لتناول اليود مع الطعام لجميع فئات السكان. أما الفئات المعرضة لخطر نقص اليود — مثل الحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الثانية — فعليهم الوقاية باستخدام مستحضرات يوديد البوتاسيوم. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر اليود بكثرة في الأسماك البحرية، خصوصا سمك القد والتونة والحدوق، وكذلك في المأكولات البحرية مثل الروبيان وبلح البحر والحبار، وأيضا في الطحالب البحرية".
وحذّرت الطبيبة من تناول مكملات اليود دون استشارة الطبيب. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
استراتيجية لإنقاص الوزن أكثر فعالية بخمس مرات من أوزيمبيك
Lebanon 24
استراتيجية لإنقاص الوزن أكثر فعالية بخمس مرات من أوزيمبيك
17/07/2025 12:16:09
17/07/2025 12:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعويض نقص الغذاء.. دولة آسيوية تدعو لأكل "لحم الكلاب"
Lebanon 24
لتعويض نقص الغذاء.. دولة آسيوية تدعو لأكل "لحم الكلاب"
17/07/2025 12:16:09
17/07/2025 12:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لسكان عاليه.. إليكم هذا البيان من الجيش
Lebanon 24
لسكان عاليه.. إليكم هذا البيان من الجيش
17/07/2025 12:16:09
17/07/2025 12:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق صوفر - عاليه جزئياً والجيش ينتشر في المحلة
Lebanon 24
قطع طريق صوفر - عاليه جزئياً والجيش ينتشر في المحلة
17/07/2025 12:16:09
17/07/2025 12:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ما مدى أمان المواد الكيميائية الموجودة في واقي الشمس؟
Lebanon 24
ما مدى أمان المواد الكيميائية الموجودة في واقي الشمس؟
04:30 | 2025-07-17
17/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.. تناولوا كوب من الحمص يومياً
Lebanon 24
لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.. تناولوا كوب من الحمص يومياً
01:55 | 2025-07-17
17/07/2025 01:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب هرموني لارتفاع ضغط الدم.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
سبب هرموني لارتفاع ضغط الدم.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
00:20 | 2025-07-17
17/07/2025 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار التدخين على صحة الإنسان
Lebanon 24
أضرار التدخين على صحة الإنسان
23:00 | 2025-07-16
16/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية للحليب
Lebanon 24
فوائد صحية للحليب
15:00 | 2025-07-16
16/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
15:03 | 2025-07-16
16/07/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
10:30 | 2025-07-16
16/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:30 | 2025-07-17
ما مدى أمان المواد الكيميائية الموجودة في واقي الشمس؟
01:55 | 2025-07-17
لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.. تناولوا كوب من الحمص يومياً
00:20 | 2025-07-17
سبب هرموني لارتفاع ضغط الدم.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
23:00 | 2025-07-16
أضرار التدخين على صحة الإنسان
15:00 | 2025-07-16
فوائد صحية للحليب
12:00 | 2025-07-16
تفاحة في اليوم... صحة تدوم!
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
17/07/2025 12:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 12:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 12:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24