3 رياضات تعالج الأرق وتحسن النوم.. تعرف اليها

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أظهرت أبحاث جديدة أن تشي والمشي، وأيضاً الركض، تساعد من يعانون من أعراض الأرق على تحسين جودة نومهم.ووجد البحث أن اليوغا زادت من إجمالي وقت النوم بمعدل 110 دقائق في الليلة، متفوقةً على أنواع التمارين الأخرى.وقال فريق البحث من للطب الصيني إن المشي/ الركض كان الأكثر فاعلية في تقليل درجات شدة الأرق، ما ساعد الناس على الشعور بتحسن خلال النهار.وبحسب "ستادي فايندز"، بدلاً من أن تكون تمارين القلب القوية هي أفضل سبيل لتحسين النوم، أظهرت ممارسات العقل والجسم الأكثر لطفاً مثل اليوغا والتاي تشي فوائد أكثر.وأثبت المشي أو الركض البسيط فاعليته في تقليل الخمول والخلل الوظيفي أثناء النهار الذي يصيب مرضى الأرق.وخلص الباحثون إلى أن "التمارين الرياضية علاج فعال لتحسين النوم لدى مرضى الأرق"، مشيرين إلى أن اليوغا والتاي تشي والمشي أو الركض كانت أكثر فاعلية من أنواع التمارين الأخرى التي تمت دراستها.وجدت الدراسة أن التدخلات الرياضية استمرت عادةً ما بين 4 و26 أسبوعاً، ما يشير إلى أن الالتزامات قصيرة المدى نسبياً قد تُحقق نتائج مُجدية.في التدخلات قصيرة المدى التي استمرت 3 أشهر أو أقل، أظهر التاي تشي تحسنات ملحوظة في جميع مقاييس النوم تقريباً.وفي وقت يُصيب فيه الأرق ما بين 3.9% و22% من البالغين، تقدم هذه النتائج أملًا في خيار علاجي منخفض التكلفة وفي متناول الجميع، وبعيداً عن الأدوية المنومة.