7 فوائد مذهلة للموز قد لا تعرفها

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يُعد الموز من أكثر الفواكه المحبوبة حول العالم، ليس فقط لطعمه الحلو وسهولة تناوله، بل أيضًا لفوائده الصحية المتعددة. يحتوي الموز على مجموعة غنية من العناصر الغذائية التي تعزز من صحة الجسم وتدعم وظائفه الحيوية.أهم فوائد الموز الصحية:1. مصدر غني بالطاقةالموز يحتوي على كربوهيدرات طبيعية (الجلوكوز، الفركتوز، والسكروز) التي تمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة، ما يجعله مثاليًا كوجبة خفيفة قبل أو بعد التمارين.2. يحسّن الهضميحتوي الموز على الألياف (خاصة البكتين)، والتي تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.3. يدعم صحة القلببفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد الموز في خفض ضغط وتنظيم ضربات القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.4. يعزز المزاج ويقلل التوترالموز يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى سيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يساعد على تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب.5. يقوي المناعةيحتوي على فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.6. يحافظ على صحة الكلىتناول الموز بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الكلى بفضل محتواه من البوتاسيوم، بشرط ألا يعاني الشخص من مشاكل في الكلى أساسًا.7. مفيد لصحة الجلدالفيتامينات الموجودة في الموز مثل فيتامين C وB6 تلعب دورًا في تجديد الخلايا والحفاظ على نضارة البشرة.