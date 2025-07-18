دراسة حديثة تكشف.. فوائد صحية خفية لحقن إنقاص الوزن

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قد تحمل بعض أدوية إنقاص الوزن فوائد إضافية غير متوقعة، تتجاوز دورها في خفض الوزن وتنظيم مستويات السكر، وفق دراسة علمية حديثة.ففي دراسة تحليلية شملت أكثر من 60 ألف شخص حول العالم، توصل باحثون من تايوان إلى أن الأدوية المعروفة باسم "محفزات مستقبلات GLP-1"، مثل "ويغوفي" و"مونجارو"، قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية، بل وتخفض أيضا احتمالات الوفاة المبكرة لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني والسمنة.واعتمد الباحثون على بيانات مرضى يبلغ متوسط أعمارهم 58 عاما، وتمت متابعتهم على مدار 7 سنوات. وتناول نحو نصف المشاركين أدوية GLP-1 مثل "سيماغلوتايد" (ويغوفي، أوزمبيك) و"تيرزيباتيد" (مونجارو)، بينما تلقى النصف الآخر أدوية تقليدية للسكري.وتعرف هذه الفئة من الأدوية بقدرتها على كبح الشهية وإبطاء الهضم وتقليل إنتاج الغلوكوز في الكبد وتعزيز إفراز الأنسولين، وهو ما يساهم في فقدان الوزن وتحسين مستويات السكر.لكن النتائج كشفت عن فوائد إضافية لافتة، إذ أظهرت الدراسة انخفاضا بنسبة: 37% في خطر الإصابة بالخرف و19% في خطر السكتة الدماغية و30% في خطر الوفاة المبكرة لدى من تناولوا محفزات GLP-1، مقارنة بمن استخدموا أدوية أخرى.وكانت هذه الآثار الوقائية أكثر وضوحا لدى من تجاوزوا سن الستين والنساء. وفي المقابل، لم تُسجّل فروق تذكر في معدلات الإصابة بمرض باركنسون أو نزيف الدماغ.وفسّر الباحثون تأثير هذه الأدوية المحتمل بقدرتها على دعم صحة الأوعية الدموية والدماغ، إلى جانب دورها المعروف في تنظيم الوزن والسكر.ومن جانبها، عقّبت البروفيسورة ، مديرة مركز علوم الدماغ بجامعة إدنبرة، بالقول: "النتائج مشجعة، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن هذه الأدوية تقي من الخرف أو السكتة الدماغية مباشرة. قد تكون الفوائد نتيجة لتحسن السيطرة على السمنة والسكري، وهما من عوامل الخطر المعروفة لهذه الأمراض".وشددت على الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية عشوائية لتحديد ما إذا كانت هذه الفوائد تنطبق على شرائح أوسع، بما في ذلك الأشخاص غير المصابين بالسكري أو السمنة.