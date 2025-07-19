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صحة

تعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوز يومياً

Lebanon 24
19-07-2025 | 13:00
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يُعد الجوز من أبرز أنواع المكسرات التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويُوصى بتناوله ضمن نظام غذائي متوازن نظرًا لما يحتويه من عناصر مفيدة لصحة الجسم والعقل.
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1. غني بالأحماض الدهنية المفيدة
الجوز مصدر ممتاز لأحماض أوميغا-3 الدهنية، خاصة حمض الألفا لينولينيك (ALA)، والذي يُسهم في دعم صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

2. تعزيز صحة الدماغ
تشير دراسات إلى أن الجوز قد يساعد في تحسين الوظائف الإدراكية وتقوية الذاكرة، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والدهون الصحية التي تدعم نشاط الدماغ.

3. مضاد قوي للالتهابات
يحتوي الجوز على مركبات مضادة للالتهاب مثل البوليفينولات، ما يجعله مفيدًا في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

4. دعم صحة الجهاز الهضمي
الألياف الموجودة في الجوز تُعزز صحة الأمعاء وتساعد في تحسين الهضم، كما تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

5. المساهمة في التحكم في الوزن
على الرغم من أن الجوز غني بالسعرات الحرارية، إلا أن تناوله باعتدال قد يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يساهم في تقليل كميات الطعام المتناولة.

6. مصدر مهم للفيتامينات والمعادن
يحتوي الجوز على فيتامين E، والمغنيسيوم، والنحاس، والفوسفور، وكلها عناصر ضرورية لوظائف الجسم الأساسية وصحة العظام.
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