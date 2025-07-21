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صحة

كيف تتصرف عند الاشتباه بنوبة قلبية في الطقس الحار؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:00
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مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحذر طبيب القلب سيرغي فيتشتوموف من زيادة احتمالية حدوث النوبات القلبية، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. في ظل الطقس الحار، تصبح هذه الحالات أكثر خطورة، مما يستوجب معرفة كيفية التصرف السريع والفعال عند الاشتباه بنوبة قلبية.
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ينصح بالابتعاد عن أشعة الشمس واللجوء إلى الظل أو غرفة مكيفة أو تحت مروحة. يجب الجلوس أو الاستلقاء مع رفع الساقين لتحسين تدفق الدم إلى القلب والدماغ. وتناول الماء البارد تدريجيًا (وليس مثلجًا) أمر ضروري. كما يفضل شرب الماء المعدني الخالي من الغازات أو قليل الملوحة لتعويض الإلكتروليتات. ويجب تجنب الكحول، القهوة، ومشروبات الطاقة لأنها تزيد من الجفاف.

ويجب ترطيب الوجه والرقبة والمعصمين ومنطقة تحت الركبتين، ووضع كمادات باردة على الجبين أو مؤخرة الرأس. مع تجنب غمر الرأس في ماء مثلج لتفادي التشنجات الوعائية. كما يُنصح بفك أزرار الملابس وخلع الملابس الضيقة.
 
 
وبحسب الدكتور فيتشتوموف، من أبرز العلامات: ألم ضاغط أو حارق خلف عظمة الصدر، لا يخف بالأدوية المعتادة مثل النتروغليسرين، ولا يرتبط بالنشاط الجسدي أو التوتر النفسي.

انتشار الألم إلى الذراع الأيسر، لوح الكتف، الفك، أو الجزء العلوي  من البطن، ضيق في التنفس، تعرق بارد، شحوب، ضعف، غثيان، دوار، تقيؤ، وشعور بالخوف الشديد أو الذعر ("هاجس الموت").

وهنا يجب قياس ضغط الدم والنبض فورًا، وإذا كان الضغط منخفضًا، ينصح بالاستلقاء مع رفع الساقين أعلى من مستوى الرأس، أما إذا كان مرتفعًا، يتم تناول الأدوية المعتادة بحذر دون خفض مفاجئ لتجنب أضرار على القلب والكلى والدماغ. (روسيا اليوم)
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