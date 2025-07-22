لماذا لا يجب غسل الدجاج قبل الطهي؟

أوضحت الدكتورة كولاش، الأستاذة المساعدة في قسم الخبرة البيطرية والصحية والسلامة البيولوجية في ، لماذا غسل الدجاج قبل الطهي غير مستحب.

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ووفقا لها، اعتاد كثيرون على غسل الدجاج قبل الطهي، ظنا منهم أن ذلك يجعله أنظف، إلا أن هذا اعتقاد خاطئ وخطير قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.

فعلى سبيل المثال، غالبا ما توجد بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والعطيفة على سطح الدجاج النيء، وعند غسله تحت الماء الجاري، تنتشر هذه الكائنات الدقيقة إلى الحوض والطاولة والأطباق، بل وحتى إلى الطعام القريب.

وقالت: "أظهرت الدراسات أن البكتيريا يمكن أن تنتشر لمسافة تصل إلى 50–80 سم من منطقة الغسل".

وأوضت الخبيرة بعدم غسل الدجاج، بل البدء بطهيه مباشرة بدرجة حرارة عالية حتى ينضج تماما. ويجب أن يكون لون اللحم من الداخل أبيض وخاليا من البقع الوردية. (روسيا اليوم)