Advertisement

صحة

الكرز.. الفاكهة الصغيرة بفوائد صحية كبيرة

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1395630-638888909917518443.jpg
Doc-P-1395630-638888909917518443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الكرز ليس فقط فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هو أيضًا كنز غذائي غني بالفوائد الصحية، يُستخدم منذ القدم لدعم صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض. إليك أبرز فوائد الكرز:

1. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الكرز على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين والكاروتينات، والتي تساعد في مقاومة الجذور الحرة، وبالتالي تقليل الالتهابات وتأخير علامات التقدم في السن.
Advertisement

2. يساعد على تحسين النوم
الكرز، وخاصة الكرز الحامض، يحتوي على مادة الميلاتونين التي تنظم النوم. لذلك فإن تناوله قد يساعد في تحسين جودة النوم والحد من الأرق.

3. يدعم صحة القلب
تناول الكرز بانتظام قد يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الالتهاب.

4. يخفف من آلام المفاصل والنقرس
أظهرت دراسات أن الكرز يمكن أن يقلل من نوبات النقرس والتهاب المفاصل، لأنه يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم.

5. يعزز صحة الجهاز الهضمي
الكرز يحتوي على الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين الهضم.

6. مفيد لصحة البشرة
بفضل الفيتامينات (خصوصًا A و C) ومضادات الأكسدة، يساهم الكرز في منح البشرة إشراقة طبيعية، ويساعد في تقليل التجاعيد والبقع الداكنة.

7. يساعد في دعم المناعة
الكرز يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في الوقاية من العدوى والأمراض الموسمية. 
 
مواضيع ذات صلة
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
lebanon 24
24/07/2025 00:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرز.. فاكهة طبيعية تعزز صحتك بعدة فوائد مذهلة
lebanon 24
24/07/2025 00:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟
lebanon 24
24/07/2025 00:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البقدونس… نبتة صغيرة بفوائد كبيرة
lebanon 24
24/07/2025 00:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:31 | 2025-07-23
15:30 | 2025-07-23
10:40 | 2025-07-23
09:10 | 2025-07-23
06:14 | 2025-07-23
02:49 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24