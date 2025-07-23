الكرز.. الفاكهة الصغيرة بفوائد صحية كبيرة

الكرز ليس فقط فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هو أيضًا كنز غذائي غني بالفوائد الصحية، يُستخدم منذ القدم لدعم صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض. إليك أبرز فوائد الكرز:
1. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الكرز على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين والكاروتينات، والتي تساعد في مقاومة الجذور الحرة، وبالتالي تقليل الالتهابات وتأخير علامات التقدم في السن.
2. يساعد على تحسين النوم
الكرز، وخاصة الكرز الحامض، يحتوي على مادة الميلاتونين التي تنظم النوم. لذلك فإن تناوله قد يساعد في تحسين جودة النوم والحد من الأرق.
3. يدعم صحة القلب
تناول الكرز بانتظام قد يساعد في خفض ضغط الدم
ومستويات الكوليسترول
الضار، بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الالتهاب.
4. يخفف من آلام المفاصل والنقرس
أظهرت دراسات أن الكرز يمكن أن يقلل من نوبات النقرس والتهاب المفاصل، لأنه يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم.
5. يعزز صحة الجهاز الهضمي
الكرز يحتوي على الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين الهضم.
6. مفيد لصحة البشرة
بفضل الفيتامينات (خصوصًا A و C) ومضادات الأكسدة، يساهم الكرز في منح البشرة إشراقة طبيعية، ويساعد في تقليل التجاعيد والبقع الداكنة.
7. يساعد في دعم المناعة
الكرز يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في الوقاية من العدوى والأمراض الموسمية.