الكرز.. الفاكهة الصغيرة بفوائد صحية كبيرة

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الكرز ليس فقط فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هو أيضًا كنز غذائي غني بالفوائد الصحية، يُستخدم منذ القدم لدعم صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض. إليك أبرز فوائد الكرز:1. غني بمضادات الأكسدةيحتوي الكرز على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين والكاروتينات، والتي تساعد في مقاومة الجذور الحرة، وبالتالي تقليل الالتهابات وتأخير علامات التقدم في السن.2. يساعد على تحسين النومالكرز، وخاصة الكرز الحامض، يحتوي على مادة الميلاتونين التي تنظم النوم. لذلك فإن تناوله قد يساعد في تحسين جودة النوم والحد من الأرق.3. يدعم صحة القلبتناول الكرز بانتظام قد يساعد في خفض ضغط ومستويات الضار، بفضل احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الالتهاب.4. يخفف من آلام المفاصل والنقرسأظهرت دراسات أن الكرز يمكن أن يقلل من نوبات النقرس والتهاب المفاصل، لأنه يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم.5. يعزز صحة الجهاز الهضميالكرز يحتوي على الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين الهضم.6. مفيد لصحة البشرةبفضل الفيتامينات (خصوصًا A و C) ومضادات الأكسدة، يساهم الكرز في منح البشرة إشراقة طبيعية، ويساعد في تقليل التجاعيد والبقع الداكنة.7. يساعد في دعم المناعةالكرز يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في الوقاية من العدوى والأمراض الموسمية.