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صحة

الباذنجان وفوائده الصحية

Lebanon 24
23-07-2025 | 23:00
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الباذنجان من الخضروات الشهيرة والمحبوبة في كثير من المطابخ حول العالم، وهو ليس فقط لذيذًا، بل يحمل أيضًا فوائد صحية مهمة تعود بالنفع على الجسم.

1. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الباذنجان على مركبات مثل الأنثوسيانين التي تحارب الجذور الحرة، وتساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان.
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2. يدعم صحة القلب
الباذنجان يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويعزز تدفق الدم، مما يساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب والشرايين.

3. يعزز صحة الجهاز الهضمي
يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما تدعم صحة الأمعاء.

4. مفيد لفقدان الوزن
الباذنجان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في التحكم بوزنهم، حيث يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.

5. يحسن وظائف الدماغ
مركبات الباذنجان تساهم في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة والوقائي للخلايا العصبية.

6. يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم
الألياف والبوليفينولات في الباذنجان تساعد على تقليل امتصاص السكر في الدم، ما يساهم في ضبط مستويات السكر، ويدعم مرضى السكري.

7. يدعم صحة الجلد
بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، يساعد الباذنجان في الحفاظ على صحة البشرة ومنحها النضارة. 
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