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خاص

لصحة أفضل.. كم عدد الخطوات التي تحتاجها يوميًا؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2025 | 05:30
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ذكر موقع "Science News" أن "دراسة جديدة تشير إلى أن المشي 7000 خطوة فقط يوميًا يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص ببعض المشكلات الصحية. وقال بورخا ديل بوزو كروز، عالم أوبئة النشاط البدني في الجامعة الأوروبية في مدريد: "مع أن هدف الـ 10,000 خطوة معروف على نطاق واسع، إلا أنه يفتقر إلى أدلة دامغة". وأضاف: "يُعدّ هدف الـ 7,000 خطوة تقريبًا أكثر قابلية للتحقيق للكثيرين، ولا يزال يُقدّم فوائد صحية جمة"."
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وبحسب الموقع، "لفهم كيفية تأثير المشي على مجموعة من الحالات الصحية، قام ديل بوزو كروز وزملاؤه بتحليل بيانات من 57 دراسة تبحث في العلاقة بين عدد الخطوات اليومية والنتائج الصحية المختلفة. وبالمقارنة مع الأشخاص الذين ساروا 2000 خطوة فقط يوميًا، فإن أولئك الذين ساروا 7000 خطوة شهدوا انخفاضًا بنسبة 47% في خطر الوفاة لأي سبب خلال عدة سنوات، وفقًا لتقرير الفريق في 23 تموز في مجلة لانسيت للصحة العامة".

وتابع الموقع، "كما ارتبط تحقيق هدف الـ 7000 خطوة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%، وانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 37%، وانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38%. وقد أدى المشي أكثر إلى خفض هذه المخاطر بشكل أكبر، ولكن بنسبة أقل. حتى زيادة صغيرة في عدد الخطوات يومياً أدت إلى خفض بعض المخاطر الصحية: حيث ارتبط المشي 4000 خطوة يومياً بانخفاض خطر الوفاة من كافة الأسباب بنسبة 36%، مقارنة بالمشي 2000 خطوة".

وأضاف الموقع، "في حين تشير نتائج الدراسة إلى أن زيادة عدد الخطوات ترتبط بانخفاض المخاطر الصحية، إلا أن بعض القيود لا تزال قائمة. وقال ديل بوزو كروز إن دراسات أوسع وأطول أمدًا قد تعزز هذه الاستنتاجات. ولم ترصد الدراسة الجديدة كيف يمكن لعوامل أخرى، مثل العمر أو نمط الحياة أو الظروف الصحية القائمة، أن تؤثر على عدد الخطوات الموصى بها. مع ذلك، أظهر الخبراء أن حتى التغييرات البسيطة في النشاط البدني يمكن أن تُحسّن الصحة العامة. وقال ديل بوزو كروز: "كل خطوة لها أهميتها. لستَ بحاجة إلى الوصول إلى 10,000 خطوة لرؤية التحسن، فمجرد زيادة الحركة يوميًا، حتى من مستوى أساسي منخفض جدًا، يمكن أن يُقلل من خطر إصابتك بمشاكل صحية خطيرة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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