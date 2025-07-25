فوائد الجزر الصحية والغذائية

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يُعتبر الجزر من الخضروات الجذرية المفيدة التي تدخل في العديد من الأطباق حول العالم، وله فوائد صحية عديدة تجعله جزءًا هامًا من المتوازن.1. غني بالفيتامينات والمعادنالجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العينين والبشرة. كما يحتوي على فيتامينات أخرى مثل فيتامين C و K بالإضافة إلى معادن مهمة كالبوتاسيوم.2. يعزز صحة العيونفيتامين أ الموجود في الجزر يساهم في تحسين الرؤية، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الجفاف الليلي والتنكس البقعي.3. يساعد في تقوية المناعةمضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، مثل البيتا كاروتين، تدعم الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض المختلفة.4. مفيد للهضمالألياف الغذائية في الجزر تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تدعم صحة الأمعاء.5. يساهم في صحة القلبتناول الجزر بانتظام يساعد في تقليل مستويات الضار في ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.6. مفيد للبشرةالفيتامينات ومضادات الأكسدة في الجزر تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.