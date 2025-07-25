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صحة

فوائد الجزر الصحية والغذائية

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:44
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يُعتبر الجزر من الخضروات الجذرية المفيدة التي تدخل في العديد من الأطباق حول العالم، وله فوائد صحية عديدة تجعله جزءًا هامًا من النظام الغذائي المتوازن.
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1. غني بالفيتامينات والمعادن
الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العينين والبشرة. كما يحتوي على فيتامينات أخرى مثل فيتامين C و K بالإضافة إلى معادن مهمة كالبوتاسيوم.

2. يعزز صحة العيون
فيتامين أ الموجود في الجزر يساهم في تحسين الرؤية، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العين مثل الجفاف الليلي والتنكس البقعي.

3. يساعد في تقوية المناعة
مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، مثل البيتا كاروتين، تدعم الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض المختلفة.

4. مفيد للهضم
الألياف الغذائية في الجزر تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تدعم صحة الأمعاء.

5. يساهم في صحة القلب
تناول الجزر بانتظام يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. مفيد للبشرة
الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الجزر تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.
 
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