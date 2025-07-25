حقنة كل 6 أشهر تقي من الإيدز بنسبة 100%.. أوروبا توافق على "ليناكابافير"

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وافقت الأوروبية على استخدام عقار "ليناكابافير" (الاسم التجاري: يزتوجو) كحقنة تؤخذ مرتين سنويًا للوقاية من نقص المناعة البشرية (HIV)، بعد أن أثبت فعالية 100% في منع العدوى لدى النساء والرجال، بحسب نتائج دراسات حديثة.العقار الذي تُنتجه شركة "جيليد ساينسيز" حصل على توصية بالموافقة من الأوروبية، التي وصفته بأنه "شديد الفعالية" ويشكل أولوية صحية عامة. وبانتظار موافقة ، سيتم السماح باستخدامه في جميع الـ27.وتُعد هذه الخطوة تقدماً واعداً في جهود على ، إذ يمثل "ليناكابافير" أول علاج وقائي طويل الأمد يُعطى عبر حقنة نصف سنوية، ما يسهل الامتثال العلاجي مقارنة بالأدوية اليومية التقليدية.