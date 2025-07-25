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صحة

حقنة كل 6 أشهر تقي من الإيدز بنسبة 100%.. أوروبا توافق على "ليناكابافير"

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:49
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وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام عقار "ليناكابافير" (الاسم التجاري: يزتوجو) كحقنة تؤخذ مرتين سنويًا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، بعد أن أثبت فعالية 100% في منع العدوى لدى النساء والرجال، بحسب نتائج دراسات حديثة.
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العقار الذي تُنتجه شركة "جيليد ساينسيز" حصل على توصية بالموافقة من الهيئة التنظيمية الأوروبية، التي وصفته بأنه "شديد الفعالية" ويشكل أولوية صحية عامة. وبانتظار موافقة المفوضية الأوروبية، سيتم السماح باستخدامه في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وتُعد هذه الخطوة تقدماً واعداً في جهود القضاء على الإيدز، إذ يمثل "ليناكابافير" أول علاج وقائي طويل الأمد يُعطى عبر حقنة نصف سنوية، ما يسهل الامتثال العلاجي مقارنة بالأدوية اليومية التقليدية.
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