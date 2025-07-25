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صحة
حقنة كل 6 أشهر تقي من الإيدز بنسبة 100%.. أوروبا توافق على "ليناكابافير"
Lebanon 24
25-07-2025
|
14:49
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وافقت
وكالة الأدوية
الأوروبية على استخدام عقار "ليناكابافير" (الاسم التجاري: يزتوجو) كحقنة تؤخذ مرتين سنويًا للوقاية من
فيروس
نقص المناعة البشرية (HIV)، بعد أن أثبت فعالية 100% في منع العدوى لدى النساء والرجال، بحسب نتائج دراسات حديثة.
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العقار الذي تُنتجه شركة "جيليد ساينسيز" حصل على توصية بالموافقة من
الهيئة التنظيمية
الأوروبية، التي وصفته بأنه "شديد الفعالية" ويشكل أولوية صحية عامة. وبانتظار موافقة
المفوضية الأوروبية
، سيتم السماح باستخدامه في جميع
دول الاتحاد الأوروبي
الـ27.
وتُعد هذه الخطوة تقدماً واعداً في جهود
القضاء
على
الإيدز
، إذ يمثل "ليناكابافير" أول علاج وقائي طويل الأمد يُعطى عبر حقنة نصف سنوية، ما يسهل الامتثال العلاجي مقارنة بالأدوية اليومية التقليدية.
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