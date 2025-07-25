28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذير من "ذيل الحصان العالي": تسريحة أنيقة لكنها خطيرة!
Lebanon 24
25-07-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم أنها تسريحة سهلة وشائعة، يحذر خبراء تقويم العمود الفقري من أن ذيل الحصان العالي والضيق قد يكون سببًا خفيًا وراء صداع التوتر وآلام الرقبة والظهر.
توضح
شيري
مكاليستر، رئيسة مؤسسة تقويم العمود الفقري، أن التسريحات المشدودة تؤثر على توازن عضلات الرقبة والوظائف العصبية. فيما تشير الاختصاصية ليزا إغبوجاه إلى أن الرأس يزن حوالي 10 إلى 12 رطلاً، وأي تغيير بسيط في وضعيته يزيد الضغط على العمود الفقري.
Advertisement
ذيل الحصان الضيق يشد فروة الرأس للخلف، ما يدفع الرأس إلى الأمام بشكل غير واعٍ، ويؤدي إلى اختلال محاذاة الرقبة والعمود الفقري، مسببًا صداعًا وآلامًا في الكتفين والفك، وحتى تنميلًا في فروة الرأس.
كيف تتجنبين الضرر؟
• استخدمي أربطة قماشية (scrunchies) لتقليل الشد.
• تجنبي النوم بشعر مربوط.
• مارسي تمارين منزلية مثل شد الذقن وتمدد عضلات
الصدر
لتحسين وضعية الرأس وتخفيف التوتر العضلي.
الخبر السار هو أنك لن تضطري للتخلي عن التسريحة المفضلة، يكفي الالتزام ببعض الاحتياطات البسيطة لتفادي تأثيراتها السلبية على صحتك.
مواضيع ذات صلة
بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتيها" بإطلالة أنيقة جداً (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتيها" بإطلالة أنيقة جداً (صور)
26/07/2025 01:30:28
26/07/2025 01:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
Lebanon 24
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
26/07/2025 01:30:28
26/07/2025 01:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للركاب... عدوى خطيرة قد تُصيبكم داخل الطائرة
Lebanon 24
تحذير للركاب... عدوى خطيرة قد تُصيبكم داخل الطائرة
26/07/2025 01:30:28
26/07/2025 01:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير بريطاني للبنان: تداعيات خطيرة في حال أي تدخل في الصراع
Lebanon 24
تحذير بريطاني للبنان: تداعيات خطيرة في حال أي تدخل في الصراع
26/07/2025 01:30:28
26/07/2025 01:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
المرأة
قد يعجبك أيضاً
حقنة كل 6 أشهر تقي من الإيدز بنسبة 100%.. أوروبا توافق على "ليناكابافير"
Lebanon 24
حقنة كل 6 أشهر تقي من الإيدز بنسبة 100%.. أوروبا توافق على "ليناكابافير"
14:49 | 2025-07-25
25/07/2025 02:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الجزر الصحية والغذائية
Lebanon 24
فوائد الجزر الصحية والغذائية
14:44 | 2025-07-25
25/07/2025 02:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصميم صواريخ جزيئية لمهاجمة الخلايا السرطانية
Lebanon 24
تصميم صواريخ جزيئية لمهاجمة الخلايا السرطانية
10:35 | 2025-07-25
25/07/2025 10:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
5 طرق تجعل بها القهوة الصباحية أكثر صحة.. ما هي؟
Lebanon 24
5 طرق تجعل بها القهوة الصباحية أكثر صحة.. ما هي؟
08:42 | 2025-07-25
25/07/2025 08:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمنتج فاكهة ملوث
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمنتج فاكهة ملوث
06:15 | 2025-07-25
25/07/2025 06:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين
Lebanon 24
وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين
09:33 | 2025-07-25
25/07/2025 09:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج عبدالله في لبنان... إليكم ما قاله في أوّل تصريح له من المطار
Lebanon 24
جورج عبدالله في لبنان... إليكم ما قاله في أوّل تصريح له من المطار
08:19 | 2025-07-25
25/07/2025 08:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
05:13 | 2025-07-25
25/07/2025 05:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا متزوجين سابقاً.. مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه عروسه (صور)
Lebanon 24
كانا متزوجين سابقاً.. مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه عروسه (صور)
01:35 | 2025-07-25
25/07/2025 01:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!
Lebanon 24
محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!
08:42 | 2025-07-25
25/07/2025 08:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:49 | 2025-07-25
حقنة كل 6 أشهر تقي من الإيدز بنسبة 100%.. أوروبا توافق على "ليناكابافير"
14:44 | 2025-07-25
فوائد الجزر الصحية والغذائية
10:35 | 2025-07-25
تصميم صواريخ جزيئية لمهاجمة الخلايا السرطانية
08:42 | 2025-07-25
5 طرق تجعل بها القهوة الصباحية أكثر صحة.. ما هي؟
06:15 | 2025-07-25
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمنتج فاكهة ملوث
02:00 | 2025-07-25
ما العلاقة بين الأحلام المزعجة ومرض باركنسون؟
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
26/07/2025 01:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
26/07/2025 01:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
26/07/2025 01:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24