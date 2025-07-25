تحذير من "ذيل الحصان العالي": تسريحة أنيقة لكنها خطيرة!

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• استخدمي أربطة قماشية (scrunchies) لتقليل الشد.

• تجنبي النوم بشعر مربوط.

• مارسي تمارين منزلية مثل شد الذقن وتمدد عضلات لتحسين وضعية الرأس وتخفيف التوتر العضلي.

رغم أنها تسريحة سهلة وشائعة، يحذر خبراء تقويم العمود الفقري من أن ذيل الحصان العالي والضيق قد يكون سببًا خفيًا وراء صداع التوتر وآلام الرقبة والظهر.توضح مكاليستر، رئيسة مؤسسة تقويم العمود الفقري، أن التسريحات المشدودة تؤثر على توازن عضلات الرقبة والوظائف العصبية. فيما تشير الاختصاصية ليزا إغبوجاه إلى أن الرأس يزن حوالي 10 إلى 12 رطلاً، وأي تغيير بسيط في وضعيته يزيد الضغط على العمود الفقري.ذيل الحصان الضيق يشد فروة الرأس للخلف، ما يدفع الرأس إلى الأمام بشكل غير واعٍ، ويؤدي إلى اختلال محاذاة الرقبة والعمود الفقري، مسببًا صداعًا وآلامًا في الكتفين والفك، وحتى تنميلًا في فروة الرأس.كيف تتجنبين الضرر؟الخبر السار هو أنك لن تضطري للتخلي عن التسريحة المفضلة، يكفي الالتزام ببعض الاحتياطات البسيطة لتفادي تأثيراتها السلبية على صحتك.