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صحة
إحذر تجاهلها.. 5 علامات قد تشير إلى إصابتك باضطراب نفسي
Lebanon 24
25-07-2025
|
23:00
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الطب النفسي
والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد حنكير عبر حسابه على تيك توك فيديو سلّط فيه الضوء على 5 علامات تحذيرية قد تكشف إصابة الشخص باضطراب نفسي، محذرًا من تجاهلها.
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العلامات هي:
1. السلوك المتلاعب: يظهر البعض بصورة صادقة وجذابة لكسب الثقة، لكنهم يسعون لاستغلال الآخرين عاطفيًا.
2. الإحساس المفرط بالأهمية: يرى الشخص نفسه فوق القوانين والأخلاق، ويعتبر نفسه استثناءً من أي قاعدة.
3. انعدام الشعور بالذنب: قد يكذب أو يخدع أو يخون دون أي إحساس بالندم أو الخجل.
4.
الكاريزما
الزائفة: يبدو ذكيًا وساحرًا في البداية، لكن سرعان ما ينكشف خواؤه الداخلي.
5. الافتقار للتعاطف: يتصرف بقسوة، ويلوم الضحية بدلًا من تحمّل مسؤولية أفعاله.
وشهد الفيديو تفاعلاً كبيرًا من المتابعين، حيث شارك البعض تجاربهم الشخصية مع أفراد تنطبق عليهم هذه الصفات، في حين عبّر آخرون عن قلقهم من تطابقها مع سلوكهم الذاتي.
الصحة النفسية لا تحتمل التجاهل، إذا لاحظت هذه العلامات في نفسك أو من حولك، فاطلب استشارة مختص فورًا.
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