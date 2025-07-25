إحذر تجاهلها.. 5 علامات قد تشير إلى إصابتك باضطراب نفسي

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1. السلوك المتلاعب: يظهر البعض بصورة صادقة وجذابة لكسب الثقة، لكنهم يسعون لاستغلال الآخرين عاطفيًا.

2. الإحساس المفرط بالأهمية: يرى الشخص نفسه فوق القوانين والأخلاق، ويعتبر نفسه استثناءً من أي قاعدة.

3. انعدام الشعور بالذنب: قد يكذب أو يخدع أو يخون دون أي إحساس بالندم أو الخجل.

4. الزائفة: يبدو ذكيًا وساحرًا في البداية، لكن سرعان ما ينكشف خواؤه الداخلي.

5. الافتقار للتعاطف: يتصرف بقسوة، ويلوم الضحية بدلًا من تحمّل مسؤولية أفعاله.

شارك استشاري والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد حنكير عبر حسابه على تيك توك فيديو سلّط فيه الضوء على 5 علامات تحذيرية قد تكشف إصابة الشخص باضطراب نفسي، محذرًا من تجاهلها.وشهد الفيديو تفاعلاً كبيرًا من المتابعين، حيث شارك البعض تجاربهم الشخصية مع أفراد تنطبق عليهم هذه الصفات، في حين عبّر آخرون عن قلقهم من تطابقها مع سلوكهم الذاتي.