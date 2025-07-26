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صحة

لخسارة الوزن أو دعم القلب.. متى تتناول المكسرات؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 00:02
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المكسرات وجبة خفيفة مغذية غنية بالبروتين، الألياف، والدهون الصحية، وتمنح الجسم فوائد متعددة، تختلف حسب توقيت تناولها وهدفك الصحي.

لفقدان الوزن: تناول نحو 28–30 غراماً من المكسرات قبل الغداء أو العشاء بـ30 دقيقة يساعد على كبح الشهية وزيادة الإحساس بالشبع، مما يساهم في تقليل السعرات الإجمالية دون التأثير على الوزن عند تناولها باعتدال.
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لزيادة الطاقة: الصباح أو منتصف اليوم هما الوقتان الأنسب للحصول على طاقة مستدامة من المكسرات، بفضل محتواها من الدهون الصحية والمغنيسيوم وفيتامينات B.

لدعم صحة القلب: الأهم من توقيت تناولها هو الانتظام. تناول حوالي 42 غراماً يوميًا يساعد على تقليل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.

لدعم الدماغ: المكسرات، خاصة الغنية بفيتامين E وأوميغا-3، قد تساهم في حماية الدماغ من التدهور مع التقدم في العمر، لكن الاستمرارية في تناولها أهم من توقيتها.

الكمية الموصى بها: حوالي 30 غراماً يومياً، أي ما يعادل 20 حبة لوز أو 15 كاجو أو 40 فول سوداني. (الشرق الأوسط)
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