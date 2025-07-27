"بيضة مسلوقة يوميًا".. سر بسيط لتعزيز التركيز وحماية الدماغ من التدهور

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كشف الدكتور كلينت ستيل، أخصائي الجهاز العصبي وطول العمر المعرفي، أن البيض المسلوق يُعد من أفضل الوجبات الخفيفة لصحة الدماغ، بفضل احتوائه على عناصر غذائية تدعم التركيز، وتحسّن المزاج، وتُقلل من خطر التدهور المعرفي.يحتوي البيض على حمض التيروزين الذي يعزز الانتباه ويُقلل التوتر، إضافة إلى الكولين المهم لإنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي ضروري للذاكرة. كما يوفّر البيض فيتامينات B6، B9، B12، وأوميغا-3 التي تدعم الوظائف الإدراكية وتحمي الأعصاب.وتشير دراسات نُشرت في BMC Psychiatry إلى أن تناول البيض بانتظام يُساعد في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب لدى كبار السن.الخبراء ينصحون بتناول 4 إلى 6 بيضات أسبوعيًا، ويفضّلون البيضة كاملة للاستفادة من العناصر الموجودة في الصفار.البيض إذًا ليس فقط خيارًا صحيًا وسهلًا، بل هو غذاء ذكي للعقل على المدى .