ما هي أكثر أعراض سن اليأس انتشاراً؟

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حددت دراسة أسترالية جديدة، من جامعة موناش، الأعراض التي تميز بداية انقطاع الطمث، وقالت إن ما يقرب من 40% من هذه المرحلة يتعرضن لأعراض حركية وعائية غير معالجة.ووجدت الدراسة أن أكثر عرضين انتشاراً من أعراض الحركة الوعائية هما: الهبات الساخنة، وجفاف المهبل المتوسط إلى الشديد، حيث يكونان أكثر انتشاراً بـ 5 مرات، و2.5 مرة على التوالي، مقارنةً بفترة ما قبل انقطاع الطمث.ووفق " "، شملت الدراسة 5509 نساء، أعمارهن بين 40 و69 عاماً، تمت متابعتهن بين عامي 2023 و2024.وقالت الدكتورة سوزان : "وُجد تباين أقل في الأعراض الأخرى، بما في ذلك ضعف الذاكرة، وانخفاض الحالة المزاجية. ومع ذلك، كان جفاف المهبل هو أكثر الأعراض الجنسية تمييزاً بين مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وما بعدها".وأضافت "في حين أن أعراضاً أخرى قد تظهر في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إلا أنها تفتقر إلى الخصوصية المميزة لهذه المرحلة، لأنها أعراض شائعة في مرحلة ما بعد انقطاع الشهرية، مثل ضعف الذاكرة".وكانت إحدى النتائج الرئيسية هي أن النساء اللواتي لديهن دورات شهرية منتظمة، ولكن مع تغير في تدفق الحيض ومتلازمة التعب المزمن، واللواتي يُصنفن حالياً على أنهن في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، عانين من شدة مماثلة لمجموعة واسعة من الأعراض مثل النساء في مرحلة انقطاع الطمث المبكر، واللواتي، بحكم التعريف، لديهن دورات شهرية تقصر أو تطول بأسبوع على الأقل.وتدعم هذه النتيجة احتمالية أن النساء اللواتي أصبحت دوراتهن الشهرية أكثر أو أخف بكثير، واللاتي يعانين أيضاً من متلازمة التعب المزمن، يجب اعتبارهن قد دخلن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.