Advertisement

صحة

ما هي أكثر أعراض سن اليأس انتشاراً؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1397571-638893084956295568.jpg
Doc-P-1397571-638893084956295568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حددت دراسة أسترالية جديدة، من جامعة موناش، الأعراض التي تميز بداية انقطاع الطمث، وقالت إن ما يقرب من 40% من النساء في هذه المرحلة يتعرضن لأعراض حركية وعائية غير معالجة.
Advertisement

ووجدت الدراسة أن أكثر عرضين انتشاراً من أعراض الحركة الوعائية هما: الهبات الساخنة، وجفاف المهبل المتوسط إلى الشديد، حيث يكونان أكثر انتشاراً بـ 5 مرات، و2.5 مرة على التوالي، مقارنةً بفترة ما قبل انقطاع الطمث.

ووفق "مجلة لانسيت"، شملت الدراسة 5509 نساء، أعمارهن بين 40 و69 عاماً، تمت متابعتهن بين عامي 2023 و2024.

وقالت الدكتورة سوزان ديفيس: "وُجد تباين أقل في الأعراض الأخرى، بما في ذلك ضعف الذاكرة، وانخفاض الحالة المزاجية. ومع ذلك، كان جفاف المهبل هو أكثر الأعراض الجنسية تمييزاً بين مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وما بعدها".

وأضافت "في حين أن أعراضاً أخرى قد تظهر في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إلا أنها تفتقر إلى الخصوصية المميزة لهذه المرحلة، لأنها أعراض شائعة في مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، مثل ضعف الذاكرة".

وكانت إحدى النتائج الرئيسية هي أن النساء اللواتي لديهن دورات شهرية منتظمة، ولكن مع تغير في تدفق الحيض ومتلازمة التعب المزمن، واللواتي يُصنفن حالياً على أنهن في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، عانين من شدة مماثلة لمجموعة واسعة من الأعراض مثل النساء في مرحلة انقطاع الطمث المبكر، واللواتي، بحكم التعريف، لديهن دورات شهرية تقصر أو تطول بأسبوع على الأقل.

وتدعم هذه النتيجة احتمالية أن النساء اللواتي أصبحت دوراتهن الشهرية أكثر أو أخف بكثير، واللاتي يعانين أيضاً من متلازمة التعب المزمن، يجب اعتبارهن قد دخلن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.
مواضيع ذات صلة
للتخفيف من تأثير سن اليأس على البشرة والشعر.. اعتمدي على هذا العنصر الغذائي
lebanon 24
28/07/2025 16:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأعمال العدائية والجوع يغذيان اليأس لدى أكثر من مليوني شخص بغزة
lebanon 24
28/07/2025 16:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أعراض غير واضحة لسرطان الدم.. ما هي؟
lebanon 24
28/07/2025 16:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أعراض مبكرة لتشحم القلب.. ما هي؟
lebanon 24
28/07/2025 16:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:30 | 2025-07-28
04:11 | 2025-07-28
02:57 | 2025-07-28
01:57 | 2025-07-28
00:00 | 2025-07-28
23:00 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24