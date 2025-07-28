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صحة

للحوامل.. ملعقة يوميًا من زيت الزيتون تحميك وجنينك!

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:00
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زيت الزيتون غني بالعناصر المفيدة مثل فيتامينات E وK والكالسيوم والحديد والبوليفينول، ويقدّم فوائد صحية عديدة للحامل وجنينها، شرط استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم.
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أبرز الفوائد الصحية:
• يُرطّب الجلد ويقلل علامات التمدد، خاصة في البطن والفخذين.
• يخفف الحكة الجلدية الناتجة عن تغيّر الهرمونات أو الجفاف.
• يعزز نمو الجنين بفضل الكولين وفيتامين E، ويساهم في تطور دماغه وحمايته من العيوب الخلقية.
• يقوّي المناعة ويساعد في الوقاية من الالتهابات أثناء الحمل.
• يسيطر على ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل.
• يخفف تشنجات الساق عند تدليكه موضعيًا مع زيت عطري.
• يساعد على شفاء الجلد بعد الولادة القيصرية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمساعدة على التئام الجروح.
 
(سيدتي)
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