للحوامل.. ملعقة يوميًا من زيت الزيتون تحميك وجنينك!

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• يُرطّب الجلد ويقلل علامات التمدد، خاصة في البطن والفخذين.

• يخفف الحكة الجلدية الناتجة عن تغيّر الهرمونات أو الجفاف.

• يعزز نمو الجنين بفضل الكولين وفيتامين E، ويساهم في تطور دماغه وحمايته من العيوب الخلقية.

• يقوّي المناعة ويساعد في الوقاية من الالتهابات أثناء الحمل.

• يسيطر على ضغط ، ويقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

• يخفف تشنجات الساق عند تدليكه موضعيًا مع زيت عطري.

• يساعد على شفاء الجلد بعد الولادة القيصرية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمساعدة على التئام الجروح.

زيت غني بالعناصر المفيدة مثل فيتامينات E وK والكالسيوم والحديد والبوليفينول، ويقدّم فوائد صحية عديدة للحامل وجنينها، شرط استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم.