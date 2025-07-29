أفضل من الجزر.. هذه الأطعمة هي الأمثل لحماية نظرك

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تحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية أساسية تدعم صحة شبكية وعدسة .ومع ازدياد معدلات فقدان البصر حول العالم، يولي الخبراء أهمية خاصة للتوعية بالعادات الغذائية السليمة التي يمكن أن تحد من خطر الإصابة بمشاكل العين المختلفة.وأعربت الدكتورة ، أخصائية التغذية والكاتبة الصحية، عن قلقها تجاه انتشار المفاهيم الخاطئة، حيث كشف استطلاع حديث أن عددا كبيرا من يعتقدون خطأ أن تناول الجزر هو أفضل طريقة لتحسين النظر.وأوضحت ديربيشاير أن تناول البيض يعد خيارا جيدا للحفاظ على البصر، إذ يحتوي على فيتامين B2 الضروري لوضوح وعتامة عدسة العين، ما يساهم في الحفاظ على الرؤية الطبيعية.كما أشارت إلى أهمية معدن الزنك، الذي يدعم شبكية العين ويساعدها على استشعار الضوء، ويتوفر في اللحوم الحمراء والمحار والمكسرات.وينصح الخبراء بتناول الأسماك الزيتية مثل السردين والتونة مرة على الأقل أسبوعيا، لدعم صحة العين، بسبب احتوائها على حمض دوكوساهيكسانويك (DHA) المهم لصحة الشبكية.كما يمكن أن يساعد تناول الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة في حماية العين، وفقا لأخصائية البصريات ، التي قالت: "تحتوي هذه الحبوب على فيتامين E، مضاد الأكسدة القابل للذوبان في الدهون، والذي يساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، بالإضافة إلى معدن الزنك".وينصح الخبراء أيضا بزيادة تناول الخضراوات الورقية والفواكه، مثل البرتقال، لما لها من فوائد لصحة العين.