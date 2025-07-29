Advertisement

صحة

بعيداً من الإفتراضات... هذه هي أسباب آلام الرقبة

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1397837-638893697090121199.jpg
Doc-P-1397837-638893697090121199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ازدادت آلام الرقبة خلال الربع الأخير من القرن الماضي. ورغم أن الألم قد يزول من تلقاء نفسه خلال بضعة أشهر، إلا أن كثيرين يعانون منه لفترات طويلة.

كان يُعتقد سابقا أن هناك وضعيات "جيدة" وأخرى "سيئة" للجسم، وأن آلام الظهر والرقبة مرتبطة بنوع معين من هذه الوضعيات. لكن هذا الافتراض لا يستند إلى دليل علمي. فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن قلة النوم، وانخفاض مستوى النشاط البدني، والتعرض للإجهاد، لها تأثير أكبر بكثير على آلام الرقبة.
Advertisement

واستنادا إلى ذلك، يرى كريستيان وورسفولد، أخصائي العلاج بالتمارين وإعادة التأهيل في جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، أن على من يعاني من آلام الرقبة أن يركّز على تعديل نمط حياته، بدلا من محاولة تصحيح "وضعية الجسم" أو إنفاق المال على كراس، ومكاتب، ولوحات مفاتيح تروج على أنها "مريحة". ويشدد على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل التوتر إلى أدنى حد ممكن، مما يزيد من فرص الشعور بالراحة بشكل ملحوظ.

وتابع العلماء حالة مجموعات من الأشخاص: بعضهم لا يعاني من آلام الرقبة، وبعضهم يعاني منها بين الحين والآخر، وآخرون يعانون منها باستمرار. وقد تبيّن أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة المزمنة ينامون لساعات قليلة وبجودة سيئة، ويعملون في بيئات تتسم بمستويات عالية من التوتر، ويعيشون نمط حياة خامل، كما أنهم يعانون من أعراض نفسية يمكن وصفها بالاكتئاب. وباختصار، يعانون من توتر نفسي وتشنجات عضلية شديدة في منطقة الرقبة. واللافت أن هذه الأعراض يمكن ملاحظتها حتى قبل ظهور الألم الفعلي.

وفي دراسة أخرى شملت أطفالا في سن التاسعة، خضعوا للمراقبة على مدى أربع سنوات، تبيّن أن التعب، ومشاكل النوم، والصداع، وآلام المعدة، وسوء المزاج، كلها تُعدّ عوامل خطر مرتبطة بآلام الرقبة.

ويشير الباحثون إلى أن الوقاية من آلام الرقبة تتطلب تقوية عضلات الرقبة، حتى من خلال المشي اليومي المنتظم، مع ضرورة الانتباه إلى جودة النوم والحالة النفسية. أما بالنسبة للعمل على الكمبيوتر، فلا يُنصح بالبقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، بل يُستحسن تغيير الوضعية بين الحين والآخر قدر الإمكان، مما يقلل من احتمالية الشعور بألم في الرقبة.
مواضيع ذات صلة
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
lebanon 24
29/07/2025 15:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
السر كُشف.. هذه أسباب "ضربة إيران"
lebanon 24
29/07/2025 15:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أفضل 5 أطعمة لتخفيف آلام التهاب المفاصل
lebanon 24
29/07/2025 15:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمنح إضعاف إيران وحزب الله لبنان فرصة لرسم مسار بعيدًا عن الصراعات؟
lebanon 24
29/07/2025 15:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:20 | 2025-07-29
04:50 | 2025-07-29
00:04 | 2025-07-29
23:00 | 2025-07-28
16:00 | 2025-07-28
16:00 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24