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صحة

كيف تؤثر الأطعمة على رائحة الجسم؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:30
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أشار الخبراء، إلى أن بعض الأطعمة قد تؤثر على رائحة الجسم، ولكن يمكن تخفيف تأثيرها باتباع نظام غذائي سليم. 
 
وفقا للدكتورة إيرين بالينسكي-ويد، خبيرة التغذية، فإن رائحة الجسم تنتج عن تفاعل بكتيريا الجلد مع العرق، حيث تقوم هذه البكتيريا بتحليل مكوناته، مما يؤدي إلى صدور روائح غير مرغوبة. وتُعد بعض الأطعمة من العوامل التي تؤثر على رائحة الجسم، منها:
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المأكولات البحرية: يحتوي بعضها على مادة الكولين، التي عند معالجتها في الجسم قد تُنتج مركب ثلاثي ميثيل أمين، والذي يُعطي رائحة "السمك" المميزة. وتظهر هذه الرائحة بشكل أوضح لدى المصابين بحالة نادرة تُعرف باسم ثلاثي ميثيل أمين البول، ويمكن أن تظهر أيضا بعد تناول أطعمة مثل الفاصوليا والبروكلي.

الخضروات من الفصيلة الصليبية: مثل البروكلي والقرنبيط، رغم فوائدها الصحية، قد تسبب رائحة مزعجة نتيجة تكوّن حمض الكبريتيك عند هضمها، والذي يعزز الرائحة عند امتزاجه بالعرق والغازات.

التوابل الحارة: كالكاري والكمون، تحتوي على مركبات كبريتية تتفاعل مع بكتيريا الجلد، مسببة رائحة قوية ومميزة.

اللحوم الحمراء: قد تسهم في زيادة رائحة الجسم، حيث تتفاعل البروتينات الموجودة فيها مع بكتيريا الجلد فتنتج مركبات ذات رائحة نفاذة. (روسيا اليوم) 
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