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صحة

الشاي مع السيجارة.. عادة يومية تقود إلى 8 أمراض قاتلة

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:43
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حذّر خبراء الصحة من ممارسة شائعة يراها البعض وسيلة للاسترخاء، لكنها في الواقع تُشكّل تهديدًا خطيرًا للصحة، وهي الجمع بين شرب الشاي الساخن وتدخين السجائر.

ووفقًا لتقرير نُشر عام 2023، فإن تناول الشاي الساخن بالتزامن مع التدخين قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وعلى رأسها السرطان.
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وأوضح التقرير أن درجة حرارة الشاي المرتفعة قد تُلحق أضرارًا بالأنسجة الداخلية للجهاز الهضمي، ومع وجود المواد السامة في التبغ، يتضاعف هذا التأثير السلبي، مما يُعرض الجسم لمخاطر صحية جسيمة.

وبحسب موثع "تايمز أوف إنديا"، وفيما يلي أبرز الأمراض المرتبطة بهذا السلوك:

أوّلاً، سرطان المريء: شرب الشاي الساخن يسبب أذى بسيطاً لبطانة المريء، إلا أن التدخين يعزز هذا الضرر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في هذه المنطقة.

ثانيًا، سرطان الرئة: يعد التدخين السبب الرئيس لـسرطان الرئة، لكن شرب الشاي الساخن معه قد يزيد من تهيج أنسجة الرئة ويُسرّع من تدهورها.

ثالثًا، سرطان الحلق: يساهم كل من دخان السجائر وحرارة الشاي في إضعاف أنسجة الحلق، مما يرفع خطر الإصابة بسرطان الحنجرة على المدى الطويل.

رابعًا، أمراض القلب: يجمع هذا السلوك بين تأثيرين ضارين على القلب؛ النيكوتين الذي يرفع ضغط الدم، والكافيين الذي يسرّع من ضرباته، مما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

خامسًا، العقم والضعف الجنسي: تأثير التدخين والكافيين يمتد إلى الصحة الإنجابية، إذ قد يؤدي إلى اضطراب الهرمونات وتراجع الخصوبة لدى الجنسين.

سادسًا، قرحة المعدة: بينما يحفز الشاي إنتاج أحماض المعدة، يؤدي التدخين إلى تآكل بطانتها، مما يرفع خطر الإصابة بالقرحة الهضمية.


سابعًا، ضعف الذاكرة: يؤثر التدخين على تدفق الدم إلى الدماغ، بينما يؤدي الإفراط في شرب الشاي، خاصة على معدة فارغة، إلى زيادة التدهور المعرفي على المدى الطويل.

أخيرًا، السكتة الدماغية: يساهم كل من الكافيين والنيكوتين في تضييق الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة لدى مرضى الضغط أو السكري.

ويخلص الخبراء إلى أن التخلي عن هذه العادة المزدوجة قد يكون خطوة أساسية نحو تحسين الصحة العامة والوقاية من مضاعفات خطيرة يصعب علاجها لاحقاً.
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