الشاي مع السيجارة.. عادة يومية تقود إلى 8 أمراض قاتلة

Advertisement

ووفقًا لتقرير نُشر عام 2023، فإن تناول الشاي الساخن بالتزامن مع التدخين قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وعلى رأسها السرطان.وأوضح التقرير أن درجة حرارة الشاي المرتفعة قد تُلحق أضرارًا بالأنسجة الداخلية للجهاز الهضمي، ومع وجود المواد السامة في التبغ، يتضاعف هذا التأثير السلبي، مما يُعرض الجسم لمخاطر صحية جسيمة.وبحسب موثع "تايمز أوف إنديا"، وفيما يلي أبرز الأمراض المرتبطة بهذا السلوك:شرب الشاي الساخن يسبب أذى بسيطاً لبطانة المريء، إلا أن التدخين يعزز هذا الضرر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في هذه المنطقة.يعد التدخين السبب الرئيس لـسرطان الرئة، لكن شرب الشاي الساخن معه قد يزيد من تهيج أنسجة الرئة ويُسرّع من تدهورها.يساهم كل من دخان السجائر وحرارة الشاي في إضعاف أنسجة الحلق، مما يرفع خطر الإصابة بسرطان الحنجرة على المدى .يجمع هذا السلوك بين تأثيرين ضارين على القلب؛ النيكوتين الذي يرفع ضغط ، والكافيين الذي يسرّع من ضرباته، مما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب.تأثير التدخين والكافيين يمتد إلى الصحة الإنجابية، إذ قد يؤدي إلى اضطراب الهرمونات وتراجع الخصوبة لدى الجنسين.بينما يحفز الشاي إنتاج أحماض المعدة، يؤدي التدخين إلى تآكل بطانتها، مما يرفع خطر الإصابة بالقرحة الهضمية.يؤثر التدخين على تدفق الدم إلى الدماغ، بينما يؤدي الإفراط في شرب الشاي، خاصة على معدة فارغة، إلى زيادة التدهور المعرفي على المدى الطويل.يساهم كل من الكافيين والنيكوتين في تضييق الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة لدى مرضى الضغط أو .ويخلص الخبراء إلى أن التخلي عن هذه العادة المزدوجة قد يكون خطوة أساسية نحو تحسين الصحة العامة والوقاية من مضاعفات خطيرة يصعب علاجها لاحقاً.